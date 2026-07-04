ヤマハの四輪バギーにも乗れる！ オフロード初心者向けイベントが長野で開催　9月5日・6日

ヤマハ発動機販売は、オフロード初心者を主役にしたイベント「My Yamaha off-road Festival」を9月5日（土）・6日（日）に、長野県木曽郡王滝村のオンタケ エクスプローラー パークで開催する。

【画像】オフロード試乗体験できるヤマハ WR125R

「オフロードに興味はあるけれど、楽しみ方や始め方が分からない」という初心者が気軽にオフロードの魅力を体験できる場として企画された。

◆四輪バギーの「ATV」や『WR125R』の試乗も

イベントの目玉は、ヤマハ バイクレッスンのインストラクターが一から指導する「初心者レッスン」（約2時間、1回10名まで）だ。9月5日は10時と13時の2回、6日は11時の1回実施される。事前申込が必要な有料コンテンツで、申込受付は7月14日（火）10時から専用ウェブページで開始する。

そのほか、当日申込・無料のコンテンツとして、ヤマハ車限定の持込車両フリーライド（競技用モデルおよびそのベース車両は走行不可）や、入門モデル『WR125R』の体験試乗や、四輪バギーの「ATV」体験試乗も用意されている。WR125Rの試乗では肘・膝プロテクターとブーツの無料貸出もある。

ヤマハ WR125R ABS

◆家族みんなで楽しめるメニューも

バイクに乗らない人やお子さん向けのプログラムも充実している。宝探し、デジタルスタンプラリー、星空観測（20時～21時）、BBQ（ソフトドリンク込み、事前申込・有料）などが予定されている。

宿泊については、レンタルキャンプグッズエリアや持込キャンプ有料エリア（区画制限あり）のほか、カーキャンプエリア（車中泊）や持込キャンプ無料エリアも設けられる。1泊2日でじっくり楽しむことも、日帰りで気になるコンテンツだけに参加することも可能だ。

入場は無料。イベントは雨天決行だが、荒天の場合は中止または時間変更の可能性がある。最新情報は専用ウェブサイトで確認できる。なお、内容は予告なく変更される場合がある。