TOYOTA Walletのミニアプリ機能「EV充電サービス」、プラゴ充電器が利用可能に

プラゴは、トヨタファイナンシャルサービスおよびトヨタファイナンスが提供するスマートフォン決済アプリ「TOYOTA Wallet」のミニアプリ機能「EV充電サービス」において、同社が提供するEV充電器が新たに対応したと発表した。

これにより、TOYOTA Wallet上の「EV充電サービス」からプラゴの充電器を利用できるようになる。既存の充電ネットワークとあわせて、EVユーザーはTOYOTA Walletを起点により多くの充電スポットを使えるようになる。

プラゴは、充電サービス「Myプラゴ」を展開している。今回の連携では、Myプラゴの充電ネットワークがTOYOTA WalletのEV充電サービスに対応し、ユーザーは新たなアプリ登録や会員手続きを行わずに利用できる。

利用手順は、TOYOTA Walletの「EV充電サービス」を起動し、マップ上で充電器を検索して現地でQRコードを読み取るだけ。支払いはTOYOTA Walletに登録された決済手段で完結する。

またプラゴは、OCPIプロトコルを活用した外部サービスとの接続に対応する同社のHubシステムを基盤として連携を実現した。今後は、プラゴを介して既存パートナーや多様なEV充電サービス事業者との接続拡張を視野に、TOYOTA Walletから利用可能な充電ネットワークの拡張について検討を進めていく。