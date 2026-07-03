ベトナムで排ガス規制、日本メーカーの動向は？…今週のビジネス記事ランキング

6月25日～7月1日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。世界有数の二輪車市場であるベトナムで排出ガス検査の導入が始まる予定です。日本メーカーの戦略に注目です。
ベトナム政府が二輪車の排出ガス規制を本格化する。使用過程車を対象とした排出ガス検査制度を段階的に導入するとともに、首都ハノイではガソリンバイクの乗り入れを制限する低排出ゾーン（LEZ）の試行も始まる予定だ。
ほとんど全ての自動車に装備されているバックミラー。ルームミラーやインナーミラーなどとも呼ばれ、後方確認のためになくてはならないパーツである。しかし、当たり前の装備であるがゆえに、普段からその存在を強く意識することのない“黒子的”な存在と言えるのではないだろうか。
パテント・リザルトは6月24日、「自動車部品業界 他社牽制力ランキング2025」を発表した。2025年の特許審査過程で、他社特許の拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計したもので、1位はデンソー、2位はアイシン、3位は住友電装となった。
ヤマハ発動機は6月30日開催の取締役会において、完全子会社であるヤマハモーターパワープロダクツ（以下、YMPC）を吸収合併することを決議した。あわせて、YMPCに対して有する債権の一部を放棄することも決議している。
特許分析サービスを手がけるパテント・リザルトは6月22日、「自動車メーカー業界 他社牽制力ランキング2025」を発表した。