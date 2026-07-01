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ヤマハ発動機、子会社YMPCを2027年1月に吸収合併へ

ヤマハ発動機は6月30日開催の取締役会において、完全子会社であるヤマハモーターパワープロダクツ（以下、YMPC）を吸収合併することを決議した。あわせて、YMPCに対して有する債権の一部を放棄することも決議している。

◆合併の背景と目的

ヤマハ発動機は2025年2月に発表した新中期経営計画において事業ポートフォリオ戦略を掲げ、コア事業の競争力再強化を進めてきた。昨今の市場環境の変化に迅速に対応するため、経営リソースのより柔軟な配分が必要と判断した。

これまでの構造改革として、2024年7月にYMPCのパワープロダクツ事業の一部を第三者へ譲渡し、2025年1月にはゴルフカー・ランドカー事業機能をYMPCから同社へ移管している。

今回の吸収合併は、こうした一連の構造改革の一環として位置づけられる。コア事業である二輪車事業・マリン事業の事業基盤強化と、戦略事業のひとつであるLSM（Low Speed Mobility）事業の強化を見据えた判断だ。

現在、主にゴルフカー・ランドカーの製造機能を担うYMPCを合併することで、YMPCが有する人財・用地・設備といった経営リソースをグループ全体で最適に配置し、中核領域の体制強化を目指す。


《レスポンス編集部》

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