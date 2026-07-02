超薄型8インチ・AB級100Wアンプ搭載のアクティブサブウーファー、新生ブランド・ブルームーンオーディオから『PSW200』発売

エーモンとグルーヴインターナショナルが協同で展開するカーオーディオブランド・BLUE MOON AUDIO（ブルームーンオーディオ）より、8インチ・アクティブサブウーファー『PSW200』が新発売。税込み価格は4万9500円で、販売開始は8月17日より。

【画像】ブルームーンオーディオの8インチ・アクティブサブウーファー『PSW200』

PSW200は、小型・省スペース設計により車内の様々な場所への設置が可能なパワードサブウーファー。電源入力とメインユニットのRCA接続、またはスピーカーライン接続のみで低音域の補強が行える構成となっている。

アンプにはAB級100Wが採用されており、大容量電源トランスや高品質電解コンデンサを組み合わせた高音質設計により、音のつながりや余韻といった細部の表現まで忠実な再生が可能とされている。

PSW200（本体）

筐体はフルアルミダイキャスト製の高剛性設計で、サイズはW280×D210×H63mmの超薄型。内部には補強リブが配置されており、箱鳴りを抑えた立ち上がりの早い低音再生が可能とされている。再生周波数帯域は30Hz～150Hz。

スピーカーユニットには20cm口径のアルミ振動板と50mm径ロングストロークボイスコイルが採用されている。さらに、最低共振周波数とアンプパワーバランスを最適化する独自技術「マス・チューンド・センター・キャップ」との組み合わせにより、不要な共振が抑制されパワフルで濁りのない低音再生が実現されている。

固定方法は多彩で、付属の専用金具を使用した設置ボードへの4点固定、取り付け面がフラットになる専用ブラケットによる2点固定、面ファスナーによる固定に対応。全高63mmの超薄型設計により座席下への設置も可能となっている。

座席下取り付け例

専用リモコン取り付け例

電源入力端子およびRCA接続端子には金メッキ処理が施されており、接触抵抗の安定化と経年劣化の抑制が図られている。付属の専用リモコンは吊り下げ式で、運転席付近への設置に対応している。外観はシンプルな造形で、車内空間との一体感を重視したデザインに仕上げられている。

ブルームーンオーディオは、グルーヴインターナショナルが持つ音響解析・設計技術と、エーモンが持つ顧客ニーズの把握および企画力を結集した協同プロジェクト。第1弾製品として開発されたPSW200は、全国のカーオーディオ専門店および一部のカー用品店で販売される。