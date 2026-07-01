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「三菱すげぇ～」「とても気になります！」三菱『アウトランダーPHEV』の改良がSNSで話題に

三菱 アウトランダー PHEV
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三菱自動車は『アウトランダーPHEV』の一部改良を行い、6月25日より販売を開始した。利便性をさらに向上させた改良に、SNSでは、「三菱すげぇ～」「とても気になります！」など、話題になっている。

【画像】三菱 アウトランダー PHEV

運転支援機能「三菱e-Assist」では、先行車発進通知［LCDN］を追加した。信号待ちや渋滞などの停車中に先行車が発進しても自車が停止し続けた場合、警報ブザーとメーター表示でドライバーに通知する。

利便性では、接近時アンロック／降車時オートロック機能を採用した。キーレスオペレーションキーを携帯していれば、荷物や傘で両手がふさがっている状況でも自動で解錠・施錠できる。

接近時アンロックは、車両の約1m以内に近づくとドアが自動で解錠される。ハザードランプ点滅やポジションランプ、テールランプ、ライセンスランプの点灯、アンサーバックブザー、ドアミラー展開で解錠状態を確認できる。

降車時オートロックは、降車時オートロック車両から約3m以上離れると自動で施錠される。ハザードランプ点滅やアンサーバックブザー、ドアミラー格納により、離れた場所からでも施錠状態を確認できる。

三菱 アウトランダー PHEV三菱 アウトランダー PHEV

これら改良の発表にX（旧Twitter）では、「三菱すげぇ～」「最新のアウトランダーがマジでいいので！！！」「新しいアウトランダーPHEV、とても気になります！」「最近の車ってすごいなアウトランダーphevとかどうなっちゃうのよ」など、高評価の声が寄せられている。

また、実際に試乗した人からは「めっちゃいい車すぎたな…」といった声も上がっていた。

メーカー希望小売価格は536万9100円～690万1400円（消費税10%込）。また「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象となり、84万円の補助金を受けられる。

《鴛海千穂》

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