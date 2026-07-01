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トヨタと米ジョビー、eVTOL生産の合弁会社設立に合意…「空飛ぶクルマ」実用化を加速

・トヨタとジョビー・アビエーションがeVTOL（電動垂直離着陸機）の生産を担う合弁会社の設立に合意した。

・合弁会社名は「ジョビー・トヨタ・エアロ・マニュファクチャリング・プレパレーション・カンパニー」で、トヨタが51%、ジョビーが49%を出資する。

・まずは認証審査用の試作機製造や生産準備を進め、将来の需要拡大を見据えた生産能力の増強を推進する。

トヨタ自動車とジョビー・アビエーション（Joby Aviation）のロゴ
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  • Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）
  • Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）

ジョビー・アビエーション（Joby Aviation）とトヨタ自動車は6月30日、ジョビーが開発する電動垂直離着陸機（eVTOL）の生産を担う合弁会社の設立に合意したと発表した。

【画像】Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）

Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）

この合弁会社は、ジョビーの先進的な技術開発力と、トヨタがクルマづくりを通じて培ってきた「トヨタ生産方式」という両社の強みを融合し、商用機の生産に取り組むことを目的としている。

合弁会社の名称は「ジョビー・トヨタ・エアロ・マニュファクチャリング・プレパレーション・カンパニー」。所在地は米国カリフォルニア州で、出資比率はトヨタが51%、ジョビーが49%。代表者は鶴田洋介氏が務める。

まずは生産体制の整備を行い、認証審査に用いる機体の試作、生産性・品質・コストの改善などの生産準備、および将来の需要拡大を見据えた生産能力の増強を推進する。

Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）Jobyの電動垂直離着陸機（eVTOL）

ジョビー創業者兼CEOのジョーベン・ビバート氏は「トヨタは約10年にわたり、当社の歩みに寄り添い、機体生産の基盤を築いていくうえで計り知れない助言と支援を提供してくれた。今回の発表は、両社の強固な関係性と、私たちが共有する将来の大きな可能性への確信を示すものだ」と述べた。

トヨタ代表取締役会長の豊田章男氏は「空のモビリティは、『すべての人に移動の自由をお届けしたい』という理念を陸から空へと拡張し、人々の暮らしや社会のあり方に新たな価値をもたらすものだ。今回の関係強化は、未来のモビリティ社会の実現に向けた大きな一歩になると期待している」とコメントした。

両社は今後も合弁会社を通じて互いの強みを結集し、空のモビリティを社会に広く届けるべく連携を深めていく。

《森脇稔》

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