トヨタ『ライズ』次期型はRAV4デザインか⁉…6月のスクープ記事ベスト5

6月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、トヨタ『ライズ』の次期型、予想デザインに注目です。『RAV4』に近いフロントマスク、さらなる燃費向上が予想されています。
位）トヨタのコンパクトSUV『ライズ』次期型の最新予想デザインを、編集部が提携するTheottle氏が提供してくれた。ライズは「5ナンバー感覚で乗れるSUV」という独自のポジションを確立したモデルだ。次期型への期待も大きい。
位）ホンダの高性能FFスポーツモデル『シビックタイプR』（FL5型）を巡り、新たな動き。現行モデルは2022年の発売以来、世界中のスポーツカーファンから高い評価を獲得してきた。長期の受注停止や抽選販売が実施されるほどの人気を集めている。
位）ダイハツが、かつて販売していたSUV、『ラガー』の復活プロジェクトを進めており、その発売時期が見えてきた。ワールドプレミアは2027年秋と予想される。価格は170万円から230万円ていどか。
位）『パジェロミニ』が復活、北米上陸か？ 三菱自動車が、今後6年間で13車種の新型モデルを投入する計画を明らかにした。ラインアップにはパジェロ復活モデルや新型ピックアップトラックが含まれ、ハイブリッド車5車種、PHEV5車種、EV3車種を軸とした商品展開を進める方針だ。
位）数か月前から、トヨタが世界戦略SUVの『カローラクロス』をベースとした新型ピックアップトラックを開発している、との観測が自動車業界で浮上している。開発車両とみられるプロトタイプがブラジルで目撃されたとの情報もある。