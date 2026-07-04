ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ライズ』次期型はRAV4デザインか⁉…6月のスクープ記事ベスト5

トヨタ ライズ 次期型の予想CG
  • トヨタ ライズ 次期型の予想CG
  • トヨタ ライズ 次期型の予想CG
  • トヨタ ライズ 次期型の予想CG
  • ホンダ シビックタイプR 改良新型の予想CG
  • ホンダ シビックタイプR 改良新型の予想CG
  • ダイハツ ラガー 次期型の予想CG
  • ダイハツ ラガー 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロミニ 新型の予想CG

6月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、トヨタ『ライズ』の次期型、予想デザインに注目です。『RAV4』に近いフロントマスク、さらなる燃費向上が予想されています。


1位） トヨタ『ライズ』がRAV4デザインに!? 次期型が驚きの進化、国内トップSUVの最新情報：150 Pt.

位）トヨタのコンパクトSUV『ライズ』次期型の最新予想デザインを、編集部が提携するTheottle氏が提供してくれた。ライズは「5ナンバー感覚で乗れるSUV」という独自のポジションを確立したモデルだ。次期型への期待も大きい。
最大の注目点は電動化？





2位） ホンダ『シビックタイプR』受注停止のままモデルチェンジへ、登場は2026年秋か…最終デザイン：112 Pt.

位）ホンダの高性能FFスポーツモデル『シビックタイプR』（FL5型）を巡り、新たな動き。現行モデルは2022年の発売以来、世界中のスポーツカーファンから高い評価を獲得してきた。長期の受注停止や抽選販売が実施されるほどの人気を集めている。
最大の変更点はフロントマスクか？





3位） ジムニーへ最強の刺客!? ダイハツ『ラガー』30年ぶり復活か：95 Pt.

位）ダイハツが、かつて販売していたSUV、『ラガー』の復活プロジェクトを進めており、その発売時期が見えてきた。ワールドプレミアは2027年秋と予想される。価格は170万円から230万円ていどか。
DNGA採用で車体全体の剛性向上と軽量化とを両立





4位） 三菱『パジェロミニ』を北米投入か？ 「ベイビー・パジェロ」は新たな武器になる！：82 Pt.

位）『パジェロミニ』が復活、北米上陸か？　三菱自動車が、今後6年間で13車種の新型モデルを投入する計画を明らかにした。ラインアップにはパジェロ復活モデルや新型ピックアップトラックが含まれ、ハイブリッド車5車種、PHEV5車種、EV3車種を軸とした商品展開を進める方針だ。
今後6年間で13車種の新型モデルを投入…





5位） トヨタが『カローラクロス・ピックアップ』開発中か？ 日本市場でヒットの予感：61 Pt.

位）数か月前から、トヨタが世界戦略SUVの『カローラクロス』をベースとした新型ピックアップトラックを開発している、との観測が自動車業界で浮上している。開発車両とみられるプロトタイプがブラジルで目撃されたとの情報もある。
扱いやすいサイズ感の新世代ピックアップ


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ライズ

新型車スクープ

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews