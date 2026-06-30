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新型『リーフ NISMO』はかなりアグレッシブ!? “日産スポーツ”が新時代へ、今夏発売か

日産 リーフNISMO の予想CG
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  • 日産リーフNISMO（先代モデル）
  • 日産 リーフNISMO（先代モデル）

日産自動車の電気自動車『リーフ』に、高性能仕様「NISMO」が設定される可能性が高まっている。

【画像】日産 リーフNISMO の予想CG

3代目となる現行リーフは、2025年10月に従来のハッチバックからクロスオーバーSUVへ刷新された。EV専用技術を採用し、最大702km（WLTCモード）の航続を実現。EV市場の主力モデルとして国内外で展開されている。

リーフNISMOは2018年に2代目モデルへ設定されており、現行型で実現すれば約8年ぶりの復活だ。

NISMO仕様には、日産のモータースポーツ活動で培われた技術が投入される見込みだ。すでに『アリア』にはNISMO仕様が設定されており、専用サスペンションや空力性能を高めたエアロパーツ、専用モーター制御によって、EVならではの力強い加速性能と高いコーナリング性能を実現している。新型リーフにも同様の開発思想が反映されるだろう。

日産 リーフNISMO の予想CG日産 リーフNISMO の予想CG

ベース車は、55kWhバッテリー搭載の「B5」と、78kWhバッテリー搭載の「B7」のそれぞれGグレードになるとみられる。専用サスペンションやステアリングに加え、ブレーキ制御、アクセルレスポンス、回生ブレーキ制御などに専用チューニングが施され、標準モデルとは異なるダイレクトなドライビングフィールを実現すると予想される。

パワートレインの強化も期待できる。一部ではシステム出力が300ps級まで高められるとの見方もあり、力強い加速性能を武器に、スポーツEVとしての存在感が高められるはずだ。

日産 リーフNISMO の予想CG日産 リーフNISMO の予想CG

エクステリアでは、NISMO伝統のレッドアクセントを随所に採用。専用フロント・リアバンパーや大型リアスポイラー、専用アルミホイールなどを装備し、標準車との差別化が図られるだろう。インテリアにも専用シートや専用ステアリング、レッドステッチなどが採用され、スポーティな雰囲気を演出するとみられる。

発売時期は早ければ今夏か。『GT-R』や『フェアレディZ』で培った「走る楽しさ」を電動化時代へ継承するモデルとして、リーフNISMOは日産のスポーツブランドを象徴する1台となるかもしれない。

《APOLLO NEWS SERVICE》

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