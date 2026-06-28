「これ選んどけば間違いない」新型マツダ『ロードスターPS』にファン注目！ SNSでは「お買い得」の声も

マツダは26日、オープンスポーツカー『ロードスター』の商品改良を発表し、予約受付を開始した。発売は9月上旬。今回の改良では、走りの楽しさを追求した特別仕様車「PS」の追加と、先行発表され話題となった新色「ジンクグリーンメタリック」の採用が大きな特徴となる。

【画像】年次改良で登場したマツダ『ロードスターPS』

SNSでは、「ロードスターPSカッコ良すぎる… 」「とりあえずこれ選んどけば間違いなさそう」など、話題になっている。

新たな特別仕様車「PS」は、“ピュア・スポーツ”の意味を持ち、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」で培った技術や知見を反映。ロードスター本来の走りの楽しさを、よりダイレクトに体感できるモデルとして開発された。特別装備には、ガラス製リアウインドー付きソフトトップ、ブラック塗装のRAYS製16インチアルミホイール、シルバー塗装のブレンボ製ベンチレーテッドディスク＆対向4ピストンキャリパー、ビルシュタイン製ダンパーを採用している。

マツダ ロードスター PS

新色「ジンクグリーンメタリック」は、防錆塗料「ジンククロメートプライマー」に着想を得たカラーで、タフさと洗練さを表現。「グリーン系のロードスター」は3代目の2011年「Black Tuned」以来で、現行モデルでは初採用となる。このカラーは「PS」以外のグレードでも選択可能。インテリアでは、エアコンルーバー加飾やエアコンダイヤル、エンジンスターターリングのカラーを変更し、シートにはスエード調表皮「レガーヌ」を採用して質感とホールド性を高めた。

ロードスターとロードスターRF共通の改良では、「PS」と「RS（ソフトトップ）」に専用チューニングのサスペンションとビルシュタイン製ダンパーを採用。MT車には加速応答改善制御やヒール＆トゥアシスト制御を搭載し、レブリミット直前まで出力を維持できるよう制御も見直した。

マツダ ロードスター PS

また、厳しくなる車外騒音規制に対応するため、静音タイヤの採用やステアリングフィールの最適化、サイレンサーの大型化を実施。一方で、専用レゾネータやリブによる音質チューニング、ソフトトップモデルへのインダクションサウンドエンハンサー標準装備により、ロードスターらしい走りの楽しさも維持している。

このほか、新たなシート安全基準に対応してヘッドレストの高さと形状を最適化し、Apple CarPlay／Android Autoのタッチパネル操作にも対応した。

X（旧Twitter）では、「ロードスターPSカッコ良すぎる… 」「PSグレードいいなぁ」「お買い得グレードや」「とりあえずこれ選んどけば間違いなさそう」「シルバーブレンボがとてもいい」など、PSグレードが反響を呼んでいる。

マツダ ロードスター PS

また、新色に関して、「新色めちゃくちゃ楽しみ」「ほんまにこの色いいな」「半年後には新色ロードスターに乗ってますねw」「落ち着いた感じの色合いで好き」など、好意見が寄せられている。

価格はソフトトップ「ロードスター」が295万9000円～374万円、ハードトップ「ロードスターRF」が385万円～436万7000円。特別仕様車「PS」はMT専用で366万3000円。新色「ジンクグリーンメタリック」は10月から生産開始を予定している。