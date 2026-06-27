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「蛇の牙みたいなライト素敵」プジョー『408』改良新型のデザインがSNSで話題に！ コスパにも注目

プジョー 408 GT HYBRID 改良新型
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プジョーのファストバッククロスオーバー『408 GT HYBRID』改良新型が発売。メーカー希望小売価格は559万円（税込）だ。SNSでは、「蛇の牙みたいなライト素敵」「かっこいいな」「安く思える」など、話題になっている。

【画像】プジョー 408 GT HYBRID 改良新型

『408』は2023年7月にデビューしたプジョー独自のクロスオーバーモデルで、セダンとSUVを融合したファストバックスタイルが特長だ。先進的なコックピット「i-Cockpit（アイコックピット）」をはじめとするプジョーならではの技術を備え、個性的で大胆なプロポーションにより強い存在感を放つ。今回の改良新型では、最新のデザイン言語を反映し、さらなる個性と存在感が加わった。

ブランドを象徴するライオンの爪痕をモチーフにしたライトシグネチャーは、リアと呼応することで車両全体に統一感をもたらした。ヘッドライトはグリルデザインと連続性を持たせ、フロント全体を一体的に見せる新しい表情を生み出している。

プジョー 408 GT HYBRID 改良新型プジョー 408 GT HYBRID 改良新型

フロント中央には発光エンブレム（イルミネーテッド・エンブレム）を配置し、ブランドのアイデンティティを強く印象づける。グリルやフロントリップスポイラー、リアバンパーにはブラックパーツを効果的に採用し、ボディ全体を引き締めたダイナミックで洗練されたスタイルを実現した。

リアデザインでは、ブランドとして初となる「PEUGEOT」の発光レタリングを採用。赤く点灯する演出により、夜間でも高い視覚的存在感を発揮する。足元には新デザインの19inchアロイホイールを装備し、精悍な印象をさらに強調している。

改良新型は高効率なハイブリッドシステムを搭載し、環境性能とドライビングプレジャーを高次元で両立する。都市部からロングドライブまで、あらゆるシーンで軽快かつスムーズな走行を実現する。

プジョー 408 GT HYBRID 改良新型プジョー 408 GT HYBRID 改良新型

ボディカラーは新色「フレア・グリーン」に加え、「オケナイト・ホワイト」「ペルラネラ・ブラック」「エリクサー・レッド」の計4色を用意する。新色の「フレア・グリーン」は光の当たり方によって多彩な表情を見せるダイナミックなカラーで、改良新型の個性を際立たせる象徴的な色だ。なお、フレア・グリーン、オケナイト・ホワイト、エリクサー・レッドは有償ペイントとなる。

X（旧Twitter）では、「蛇の牙みたいなライト素敵」「プジョーってスポーティな顔つきだからカッコイイ」「アミアミな顔が爪になって良くなった」「かっこいいな」「リアの“PEUGEOT”ロゴライティングが好きすぎる」「プジョー408の青緑かっけー」など、デザインを高く評価する声が多く寄せられ話題となっているほか、「最近の車の高騰ぶりを見ると安く思える」といったコメントも。

また、実際に試乗したユーザーからは「ハンドリングが想像より軽くて小回りがきく」「不思議と大きく感じず乗りやすい」「思ってたより高さ無いんだな」などの声も寄せられていた。

《奥山 輝》

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