クラウンクロスオーバーが極上の音響空間に！ ベテランが選んだ究極スピーカー［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　後編

フォーカルのUtopia Be ULTIMAを核にした揚妻さんのトヨタ『クラウンクロスオーバー』。サウンドステーション・クァンタムが高音質インストールを手掛けた。

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スピーカーにフォーカルの超ハイエンドモデルUtopia Be ULTIMAを用いる揚妻さんのクラウンクロスオーバー。お気に入りのスピーカーが持つポテンシャルを最大限に引き出すため、インストールを茨城県のサウンドステーション・クァンタムが担当。ベテランオーナーもうならせる高音質サウンドを生み出した。

◆ドアアウターバッフルにミッドバス＆ミッドレンジをインストール

ハイパワーであることに加えて、オーディオ的にも魅力を感じて選んだのがクラウンクロスオーバーRSアドバンスドだった。

ミッドレンジ、ミッドバスをドアのアウターバッフルに収めるコンパクトな設計もオーナーのお気に入りポイントになっている。

ドアの造形は純正ラインを生かしつつ、2つのユニットを内包したバッフルを美しく融合させるデザインになっている。

フォーカルの超ハイエンドスピーカーであるUtopia Be ULTIMAのサウンドを余すところなく表現するため、スピーカー取り付けにも徹底してこだわった揚妻さんのクラウンクロスオーバー。特に注目したのはミッドバスのインストールだった。

ドア背面の抜けを重視してクルマを選んだという揚妻さんは、次のように語る。

「伸びやかなサウンドを引き出すためにはヌケの良いクラウンのドアが良いと感じたんです。ドアが抜けないクルマだとどうしても詰まった中低域になりがちなので、それは避けたいと思いました」

加えて印象的なのはドアのバッフルに、ミッドレンジとして採用したフォーカル・ユートピアM 3.5WMをインストールした点だ。クラウンクロスオーバーは形状的にドアミラー裏へのミッドレンジ取り付け処理が難しかったため、ドアへのインストールを思いついたという。

その結果についてオーナーは「中域のヌケも良く、しっかり鳴るミッドレンジになったので結果にはすごく満足しています」と評価している。

デザイン面でも、ミッドバスの上にプレスラインを設けたバッフルへミッドレンジをインストールするスタイルは個性的。ドア全体の造形は圧倒的な存在感を放っている。

◆ベリリウムツイーターの魅力を生かすナチュラルサウンド重視の取り付け

フロントステージではベリリウムツイーターのサウンドを余すところなく発揮させるのがテーマになった。

Utopia Be ULTIMAの中でも揚妻さんのお気に入りはツイーター。ナチュラルサウンドを楽しめる点が好印象だという。

取り付けはAピラーにシンプルにビルトインされている。音響特性を追求した角度付けも徹底されている。

オーナーお気に入りのユニットであるUtopia Be ULTIMA。その中でも、もっともサウンド面で魅力を感じているのがツイーターだ。ベリリウム素材を用いたドームツイーターは、極上のナチュラルサウンドを再生できる点をオーナーも高く評価している。オーナー自身も「ベリリウムツイーターを生かすセッティング」にこだわった。

そのツイーターはAピラーにしっかり角度を付けてインストールされている。シンプルなデザインで周辺からの影響を抑え、ツイーター本来のサウンドを余すところなくリスナーに届ける音質重視のインストールとなっている。

「Utopia Be ULTIMAのミッドバスは磁気回路もしっかりしていて鳴りっぷりも良いです。そこに動きの良いユートピアMのミッドレンジを加え、さらに一番のお気に入りでもあるツイーターのナチュラルサウンドを組み合わせたフロント3ウェイは、狙い通りのサウンドに仕上がっていて素晴らしいです」

◆クラウンクロスオーバーのポテンシャルを引き出すハイエンドシステム

ダイレクターはセンタークラスター下部のここに取り付けられている。目立たないスペースだが操作性も良好だ。

DAPにはAKのSP2000をチョイス、定番の高音質DAPで、ハイエンドなシステムに似つかわしい音源を供給する。

ベテランユーザーの揚妻さん、欲しい音を追求してユニットやインストール、調整を磨き上げ、満足のサウンドを作り上げた。

プロセッサーに用いるのは、前編でもお伝えした通りブラックスDSPだ。調整能力の高さやベーシックな音の良さを引き出すには絶好のハイエンドDSPとなっている。

操作部＆表示部であるダイレクターは、センタークラスターの空きスペースをうまく利用して設置。操作性と視認性に優れた取り付けスタイルは、ベテランオーナーらしく高音質と普段使いを両立させるインストールとなった。

ここまでのハイエンドシステムだけに、音源には高音質DAPとして定評のあるアステル＆ケルンのSP2000を使用している。

走りの良さはもちろん、高音質化のポテンシャルを持つ車両として選んだクラウンクロスオーバーRSアドバンスト。さらにお気に入りのスピーカー群を駆使し、好みのサウンドを作り上げた一台だ。

フロント3ウェイによるサウンドはもちろん、ラゲッジにインストールしたサブウーファーをステレオ駆動することで低音へのこだわりも具現化。数々のハイエンドサウンドを経験してきたベテランらしい音作りが施され、クラウンクロスオーバーに絶好のハイエンドカーオーディオサウンドを構築することに成功した。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。