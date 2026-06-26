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BMW X5に「ファイナル・エディション」、22インチホイールやMカーボン・ファイバー・トリム標準…1398万円

・BMW X5に「ファイナル・エディション」が追加され、価格は1398万円。納車は7月以降を予定している。

・ベースはBMW X5 xDrive40d Mスポーツ。22インチホイールやレッド・ハイグロス・キャリパー、パノラマ・サンルーフなど豪華装備を標準搭載。

・48Vインテグレイテッド・ハイブリッドシステムを採用し、燃費性能と滑らかな走りを両立している。

BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」
  • BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」
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ビー・エム・ダブリューは、BMW『X5』のラインアップに「ファイナル・エディション」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。納車は7月以降を予定しており、価格は1398万円だ。

【画像】BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」

「ファイナル・エディション」は、BMW X5の「xDrive40d Mスポーツ」をベースに、スポーティさとスタイリッシュなデザインをさらに強調した。

BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」

Mスポーツ・パッケージ・プロを標準装備し、レッド・ハイグロス・キャリパーのMスポーツ・ブレーキや22インチのBMW Individualライト・アロイ・ホイール（マルチスポーク・スタイリング745Iバイカラー）を採用している。

BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」

インテリアにはMカーボン・ファイバー・トリムとMアルカンターラ・アンソラジット・ルーフ・ライニングを採用。パノラマ・ガラス・サンルーフ（チルト&スライド、ブラインド付）も装備する。

ボディカラーは、Mカーボン・ブラック（メタリック）、ミネラル・ホワイト（メタリック）、マンハッタン（メタリック）、スカイスクレイパー・グレー（メタリック）の4色から選択できる。

BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」BMW X5 xDrive40d Mスポーツの「ファイナル・エディション」

Mスポーツ・パッケージ・プロの内容は、Mスポーツ・エギゾースト・システム、Mスポーツ・ブレーキ（レッド・ハイグロス・キャリパー）、Mライト・シャドー・ライン、Mシートベルト、Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツで構成される。

搭載する48Vインテグレイテッド・ハイブリッドは、48Vリチウム・イオン・バッテリーとトランスミッション内蔵の電気モーターを組み合わせたシステムだ。発進・加速時の燃料消費を抑えながらスムーズな走行を実現し、減速時のエネルギー回収による充電や、エンジン再スタート時の振動低減にも貢献する。

BMW X5は1999年に初代モデルが誕生した「スポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）」の先駆的モデルだ。現行モデルは2019年登場の第4世代をベースに、2023年にエクステリアおよびインテリアデザインを一部改良した仕様で、プレミアム・ミドル・セグメント唯一のSAVと位置づけられている。

《森脇稔》

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