スズキ『スイフト』、AWIN製「SUZUKI SPORTボディキット」発売…前後サイドのアンダースポイラーをセット

スズキは、小型乗用車『スイフト』用のAWIN製「SUZUKI SPORT ボディキット」を、スズキ推奨用品（スズキセレクトプラス用品）として、全国のスズキ販売店で6月24日に発売した。

【画像】スズキ『スイフト』向けAWIN製「SUZUKI SPORTボディキット」

「SUZUKI SPORT ボディキット」は、フロントアンダースポイラー、サイドアンダースポイラー、リヤアンダースポイラーの3点で構成される。スズキ純正用品と組み合わせることで、スイフト本来の軽快でスポーティな印象をさらに際立たせたスタイルへ仕上げ、新たな世界観を表現するという。

本製品は、2026年4月19日に富士スピードウェイで開催された「MFF2026スイフトオーナーズミーティング」に参考出品された「SWIFTエアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」に装着されていたものだ。イベントでは好評を得たとしている。

これからスイフトを購入するユーザーだけでなく、すでに乗っているユーザーにも利用できる。なお、グレードによっては取り付けできない場合があるため、デジタルアクセサリーカタログでの確認が必要だ。取付工賃は別途必要となる。

AWINはスズキの純正アクセサリーを製造するパートナー企業の関連会社で、アフターマーケット向けエアロパーツを中心にスタイリングデザインから開発・製造まで一貫して手がけるメーカーだ。

スズキは今後も、車両と純正用品・推奨用品を組み合わせた多彩なスタイル提案を通じて、ユーザーのカーライフに寄り添う価値を提供していくとしている。