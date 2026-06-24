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推しフォト選挙、兵庫の観光施設とサービスエリアがコラボ…7月1日から開催

推しフォト選挙
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姫路セントラルパーク、たんば恐竜博物館、神戸須磨シーワールド、兵庫県内の高速道路サービスエリア（SA）が連携し、SNS投稿企画「推しフォト選挙」を7月1日（水曜）から2027年2月15日（月曜）まで開催する。

【画像全2枚】

対象施設にいる「お客さまの推し」1体と、対象SAに設置された「投票券付きポスター」を一緒に撮影し、写真を添付のうえ指定のハッシュタグ「＃推しフォト選挙」を付けてSNSに投稿するか、メールで応募する企画だ。

応募者の中から抽選で、各施設のぬいぐるみやフィギュア、オリジナルカードがプレゼントされる。なお、施設ごとに応募期間と景品が異なる。

対象施設と応募期間は、

・姫路セントラルパーク：2026年7月1日（水曜）～2026年9月15日（火曜）

・たんば恐竜博物館：2026年9月16日（水曜）～2026年11月30日（月曜）

・神戸須磨シーワールド：2026年12月1日（火曜）～2027年2月15日（月曜）

対象SAは、E1A 新名神高速道路 宝塚北SA（上下線集約）、E2A 中国自動車道 西宮名塩SA（上下線）・加西SA（上下線）、E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）・龍野西SA（上下線）、E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）、E93 第二神明道路 明石SA（上下線）。

推しフォト選挙の開催期間中、対象SAでは各施設の生物をモチーフにしたコラボメニューを販売する。

コラボメニューの対象SAは、E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）、E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）、E93 第二神明道路 明石SA（下り線）の3か所となっている。

《森脇稔》

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