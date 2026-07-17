両備グループ「港のマルシェ＆のりもの大集合」、新岡山港で7月20日開催…ハローキティバスも初公開

両備グループは7月20日（月・祝）、新岡山港フェリー乗り場周辺で「港のマルシェ＆のりもの大集合」を開催する。開催時間は9:00～15:00（小雨決行）。

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会場には唐揚げ、ハンバーガー、焼きそば、かき氷、クレープ、ピザ、サンドイッチなど岡山の人気店によるキッチンカー18店が集結する。海のそばでできたての料理や冷たいスイーツを楽しめる内容で、夏休みの始まりに家族で特別な一日を過ごせる場を提供する。

さらに会場には、両備グループや四国のバス会社の「働くのりもの」も勢ぞろいする。今回初めてお披露目となる「ハローキティバス」は車内まで特別公開される。ファジアーノ岡山の新オフィシャルチームバスをはじめ、バス、トラック、タクシーなども新岡山港に集まり、運転席への着席や車内見学、写真撮影なども楽しめる。

イベントはグルメを楽しむだけでなく、プロドライバーの魅力を発信することも目的としている。バス・トラック・タクシーの体験会や両備グループの取り組み紹介を通じて、来場した子どもたちにプロドライバーを身近に感じてもらう。また、就職を希望する来場者向けに各社による会社説明会や相談会も実施する。

参加会社はバス・鉄軌道ユニット、トランスポート・フェリーユニット、タクシーユニットの3部門合計13社。両備バスカンパニー、岡山電気軌道、井笠バスカンパニー、中国バス、ニッコー観光バス、和歌山電鐵、両備トランスポート、国際両備フェリー、神戸ベイクルーズ、津エアポートライン、四国汽船、岡山交通、岡山両備タクシーが参加する。