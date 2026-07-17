全長200mの自動車運搬船の船内見学会を初開催、豊橋みなとフェスティバル2026…7月20日三河港で

自動車の輸入において金額・台数ともに33年連続日本一を誇る三河港で、夏の恒例イベント「豊橋みなとフェスティバル2026」が7月20日（月・祝）の海の日に開催される。

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会場は豊橋市神野ふ頭町のポートインフォメーションセンター「カモメリア」一帯。メインの開催時間は16時から21時まで（岸壁会場は19時まで）。

■ 自動車運搬船の船内見学会を初開催

今年の目玉は、全長約200m・約7000台の自動車を積載できる大型自動車運搬船の船内見学会の初開催だ。普段は一般に公開されておらず、夏休みの自由研究にも最適な貴重な機会となる。

開催時間は13時から16時まで。当日先着順で2000名程度が参加できる。参加希望者はカモメリア正面玄関付近に集合し、シャトルバスで新来島豊橋造船へ移動する（片道約15分）。自家用車での直接来場は不可だ。

また、三遠ネオフェニックスの元選手・太田敦也さんも船内に登場する予定だ。

■ 3隻の船舶を一般公開

16時から19時（受付は18時30分まで）にかけて、3隻の船内が一般公開される。

・海上保安庁巡視船「いすず」

・三谷水産高校の実習船「愛知丸」（2025年5月竣工）

・海洋環境整備船「白龍」

■ みなと縁日・冷凍バントレーラー・eスポーツ体験会

会場では、キッチンカーや射的・スーパーボールすくいなど夏祭り気分を楽しめる「みなと縁日」も開催。最大マイナス30度まで冷やせる冷凍バントレーラーの体験コーナーも設けられる。

さらに「ぷよぷよ」と「太鼓の達人」を楽しめるeスポーツ体験会も実施。参加賞も用意されている。

■ 特殊水難救助隊による公開訓練

17時からは豊橋市消防本部の特殊水難救助隊による公開訓練が岸壁会場で行われる。同隊は2023年9月に発足し、水上オートバイ（最高時速110km）を活用した水難救助を担う部隊で、発足以来20回出動している。

■ 三河港について

三河港は愛知県東三河地域（豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市）にまたがる重要港湾。完成自動車の輸入台数・輸入額が33年連続全国1位で、日本に輸入される自動車のおよそ2台に1台が同港から陸揚げされる。輸入ブランド数は24に上り、輸出台数・輸出額でも全国2位を誇る国際物流拠点だ。

なお、駐車場には限りがあるため、豊橋駅と会場を結ぶ無料シャトルバスの利用が推奨されている。