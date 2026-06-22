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ソフトバンクロボティクス、物流自動化ソリューション出展へ…九州・東アジア 国際物流総合展 2026

ソフトバンクロボティクスのAutoStore
  • ソフトバンクロボティクスのAutoStore
  • 高密度自動倉庫システム「AutoStore」

ソフトバンクロボティクスは、6月24日（水）と25日（木）に、マリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。

【画像】ソフトバンクロボティクスのAutoStore

本展示会では、高密度自動倉庫システム「AutoStore」をはじめ、平置きパレットに対応する自動搬送ロボット（AMR）や、直接積載に加えてリフティングモード、牽引モード、自動追尾モードといった多彩な機能を搭載したAMRなどの自動化ソリューションを紹介する。

会場はマリンメッセ福岡B館・A館（一部）で、ブース番号はBH-09。開催時間は6月24日が午前10時～午後5時、25日が午前10時～午後4時。参加費は1000円で、招待状または事前登録証の持参者は無料となる。

また、6月25日（木）午前11時30分～正午には、A4会場にてプレゼンテーションセミナーを実施する。セミナーのタイトルは「サブスク型自動倉庫も登場！『小さく始める物流自動化』とは」で、AutoStoreの最新情報や狭いスペースでも導入しやすい搬送ロボットの特長を交えながら、現場で活かせる改善のヒントや実践ノウハウを紹介する予定だ。

主催は一般社団法人日本産業機械工業会など7団体。来場には公式サイトからの事前登録が推奨されている。

《森脇稔》

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