トヨタ『ハイエース』、一部改良で国連の車両安全規則に適合…7月1日発売

トヨタ自動車は6月18日、商用車の『ハイエース』（バン・ワゴン・コミューター）を一部改良し、7月1日に発売すると発表した。

今回の改良の主なポイントは、座席まわりの安全性能に関する国際基準への対応だ。座席の強度・固定方法・ヘッドレストの要件を定めた国連欧州経済委員会（UNECE）の車両安全規則に適合させた。

また、従来からの安全装備として、プリクラッシュセーフティを引き続き搭載する。ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた方式で、歩行者（昼夜）・自転車（昼夜）・自動二輪車（昼）を検知。衝突の可能性があると判断した場合には警報を発し、被害の軽減をサポートする。

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付き）も装備する。ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援する。先行車が停止した際は自車も停止し、その後システムを解除する仕組みだ。

パノラミックビューモニターは、車両を真上から見たような映像をディスプレイオーディオ画面に表示する機能だ。車両周辺の移動物を検知した場合は、ブザーと画面表示でドライバーに注意を促す。

そのほか、パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）、ロードサインアシスト（RSA）、レーンディパーチャーアラート（LDA）なども搭載する。