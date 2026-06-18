ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日野コンピューターシステム、九州初開催の国際物流総合展に出展へ…ドライバー健康管理DXを提案

日野コンピューターシステムのブースイメージ
  • 日野コンピューターシステムのブースイメージ

日野自動車のITソリューション子会社、日野コンピューターシステム（HCS）は、6月24日（水）・25日（木）の2日間、マリンメッセ福岡B館で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。

同展示会は九州では初の開催となる。九州は半導体産業の集積地や農産品の供給基地として多くの物流課題を抱える「課題先進地域」と位置づけられており、アジアのゲートウェイである福岡に革新的なテクノロジーを集結させ、持続可能な物流の未来を共に創造することを目指す。

HCSは「健康管理こそ究極の安全対策」をテーマに出展する。これまで後回しにされがちだったドライバーの健康管理をDX（デジタルトランスフォーメーション）の力で前進させ、運送業界の持続可能な未来への貢献を訴求する。

ブースではVOISLOG、MAMORINU、バインスタリング、Brain100 Studio、Nobi for Driver、Logitaを活用した事例を紹介する予定だ。

展示会の開催時間は10:00～17:00（最終日は16:00まで）。入場料は1000円だが、招待状または来場事前登録者は無料となる。HCSのブース番号はAA-22だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

国際物流総合展

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews