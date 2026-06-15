【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－

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講師：株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO

弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定） 山内 明 氏

飛躍的進化を遂げたAIがバーチャルからリアルの世界に飛び出したものがフィジカルAIであり、その代表格が自動運転車、特にE2E自動運転車であり、これに次ぐのがヒューマノイドといえます。TeslaはE2E自動運転車とのシナジを目論見つつヒューマノイド（Optimus）を開発中であり、正にフィジカルAI銘柄です。

本セミナーでは、ヒューマノイドおよび自動運転車、特に自動運転車に主眼をおいて解説します。Teslaを始めとするフィジカルAI銘柄の開発取組を炙り出し、勝ち組候補を明らかにします。

＜フィジカルAIとは＞

産業用ロボット、ヒューマノイド、自動運転車の3分野が主役

＜ヒューマノイド分析編＞

・中UBTECHによる上場専業としての実力と戦略

・中Fourierによる手先の器用さへの傾注と戦略

・中Agibotによるハード面での差別化戦略

・韓Boston Dynamicsによる作業工代替戦略

・加SANCTUARY AIによる手先の器用さへの傾注と戦略

・中Xiami／Xiaopengによる自動車業界の人手不足解消策としてのヒューマノイド開発取組

・米TeslaによるEV開発手法転用とシナジ最大化戦略

・米Nvidiaによるプラットフォーマ戦略

＜自動運転車分析編＞

・中Baiduによるロボタクシ-の強みの源泉

・米ZooxによるモデルベースからE2E自動運転への移行取組

・日トヨタ自動車によるE2E自動運転を支えるウーブンバイトヨタの取組

・独Boschによるモジュール式E2Eの取組

・米Waymoによるマルチモーダル×VLAの取組、Geminiとのシナジ最大化戦略

・米AuroraによるWaymoに追随した取組

・日ホンダによるE2E自動運転を支えるHRIの取組

・米Nvidiaによるユーザ利便性最大化/エコシステム強化戦略

・韓Hyundai motorによる傘下Motionalとのシナジ最大化／挽回戦略

・米Intelによる傘下Mobileyeとのシナジ最大化／Tier1化戦略

・中HUAWEIによる米中デカップリングに屈しないプラットフォーマ戦略

・米TeslaによるEV/ヒューマノイドを同一知能で動かす世界観と実現可能性

＜3分野分析結果のまとめと考察＞

・3分野分析結果のまとめと最注目プレイヤの特定

・プラットフォーマとしてのNvidiaの立ち位置と戦略

・プラットフォーマとしてのGoogleの立ち位置と戦略

・独自世界観で覇権を狙うTeslaの立ち位置と戦略

＜質疑応答＞