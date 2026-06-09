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ZO MOTORS、新型EVトラック「ZM5」出展へ…BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026

ZO MOTORSの新型EVトラック「ZM5」
  • ZO MOTORSの新型EVトラック「ZM5」

ZO MOTORSは、6月10日（水）・11日（木）の2日間、新宿住友ビルで開催される展示会「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」に出展する。

会期中は同社ブースにて、小型EVトラックの新型モデル『ZM5』を展示する。

同展示会は、EV・電動モビリティ・充電インフラ・自治体施策・防災・物流分野に特化した専門展示会で、自治体関係者や公共機関、物流事業者を中心に多数の来場が見込まれている。

同社ブースでは、物流・公共用途を想定したEVトラックの展示を通じ、学校給食配送、公園管理、道路維持、公共施設配送、自治体委託業務など、今後拡大が期待される公的車両市場におけるEV活用の可能性を提案する。

また、日本市場において重要視されるアフターサービス体制についても、JARWA（日本自動車車体補修協会）との連携体制を含め、導入後の運用サポートや整備ネットワークの取り組みを紹介する予定だ。

展示会期間中には、物流・運送事業者および自治体関係者向けのセミナーも実施される。

ZM5は、駆動用モーターに永久磁石型交流同期電動機を採用。定格／最大出力は40／100 kW、定格／最大トルクは105／270 Nmだ。

駆動用バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池。総電力量は63.75 kWh、総電圧は318.7 Vだ。充電方式は普通充電（AC／J1772）、急速充電（CHAdeMO）としている。

《森脇稔》

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