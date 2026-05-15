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はたらくくるまイベント、鳥栖プレミアム・アウトレットで5月24日開催…15台が集結

「はたらくくるま in 鳥栖プレミアム・アウトレット」
  • 「はたらくくるま in 鳥栖プレミアム・アウトレット」
  • パトロールカー
  • 交通規制作業車
  • 路線バス
  • ボトルカー
  • ミニチュアパトロールカー試乗体験イメージ
  • 自動販売機補充のお仕事体験イメージ

三菱地所・サイモンが運営する鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）は、体験型イベント「はたらくくるま in 鳥栖プレミアム・アウトレット」を5月24日（日）に開催する。

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開催時間は10:00～16:00。会場は同施設のP3駐車場（平面駐車場）で、入場は無料だ。

毎年恒例のこのイベントでは、路線バス、パトカー、消防車などの現役車両をはじめ、自衛隊車両やレッカー車など、合計15台の「はたらくくるま」が集結する。今回は初参加となるヤンマー建機のショベルカーも登場し、3tクラスのミニショベルと1tクラスの超ミニショベルを展示する。

会場では、現場で活躍する隊員や担当者から話を聞いたり、車両と一緒に記念撮影をしたりできる。また、警察官・消防隊員・自衛官・運転手などの制服（子ども用）を着て記念撮影ができる「制服着用体験」も実施する。

日本自動車連盟（JAF）佐賀支部は、顔写真と名前入りの免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」を発行する。九州アサヒ飲料販売は、自動販売機への飲料補充のお仕事体験を行う。ネクスコ西日本グループ（西日本高速道路パトロール九州）はミニチュアパトロールカーへの試乗体験を提供する。

ヤンマー建機のブースでは、運転席への乗車撮影のほか、オリジナルホログラムシールを子ども限定でプレゼントする。

参加団体は、佐賀県鳥栖警察署、鳥栖・三養基地区消防事務組合 鳥栖消防署、自衛隊佐賀地方協力本部 鳥栖地域事務所、JAF佐賀支部、ネクスコ西日本グループ（西日本高速道路パトロール九州、西日本高速道路メンテナンス九州）、西鉄バス佐賀、九州アサヒ飲料販売が参加する（順不同）。

各イベントへの参加は当日会場で受け付ける。参加費は無料。荒天時などは中止・内容変更の場合がある。

《森脇稔》

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