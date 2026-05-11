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GACインターナショナル、3モデルを世界初披露…北京モーターショー2026

・GACインターナショナルが北京モーターショー2026で初のグローバル専用発表イベントを開催し、約330人が参加した

・GAC「YUE7」、AION「i60」、AION「N60」の3モデルを世界市場向けに発表し、フルカテゴリー・フルパワートレインのモビリティ時代の幕開けを宣言した

・2030年までに中国の自動車輸出企業のトップランナーとなることを目標に掲げ、サプライチェーン全体のグローバル化を推進する方針を示した

GACインターナショナル（北京モーターショー2026）
  • GACインターナショナル（北京モーターショー2026）

GAC(広州汽車）インターナショナルは、北京モーターショー2026において、初のグローバル専用発表イベントを開催し、アップグレードされたグローバル戦略システムを発表した。

イベントには過去最多となる約330人が参加し、ディーラー担当者、主要パートナー、国内外のメディア関係者がGACのブースに集結した。

発表では「クラフトマンシップ」「信頼」「技術」「エコシステム」という4つのキーワードを軸に、GACのグローバルな実践ロードマップを提示。サプライチェーン全体にわたるグローバル化を通じて世界市場に統合するという戦略的方向性を説明し、2030年までに中国の自動車輸出企業の中でトップランナーとなることを目指すと表明した。

世界市場向けの主要3モデルとして、GAC 「YUE7」、AION「i60」、AION「N60」が披露された。これら3モデルの発表は、GACのグローバルな「フルカテゴリー、フルパワートレイン、オールシナリオ」モビリティ時代の正式な幕開けを意味するという。

GACは、国際化を「中国におけるリーダー」から「世界トップクラス」へ移行するための戦略的選択と位置づけており、単なる製品輸出にとどまらない「体系的なグローバリゼーション」を掲げている。

今後は低炭素・グリーン・インテリジェントなモビリティの価値をグローバル・パートナーと共同で創造していく。

《森脇稔》

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