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輸入車の陸揚げ日本一、愛知県三河港にキアEVバン到着…『PV5』34台上陸

・2026年4月16日、キアのEVバン2車種が三河港で輸入開始

・豊橋・神野地区でPV5パッセンジャーとPV5カーゴ計34台を陸揚げ

・三河港は輸入台数33年連続日本一で、輸入車の約2台に1台が経由

愛知県三河港にキアのEVバンPV5が到着
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韓国のキア（Kia）のEVバンの輸入が三河港（愛知県豊橋市など）で始まった。

【画像】愛知県三河港にキアのEVバンPV5が到着

キアの新ブランド参入は、2023年のヒョンデ（Hyundai）以来となる。これにより、三河港で取り扱う輸入車は計23ブランドとなった。

輸入を担うのは、キアの日本代理店「Kia PBVジャパン」（東京都千代田区）。陸揚げされたのは、今春の国内販売予定車種の「PV5パッセンジャー」と「PV5カーゴ」の2車種で、合計34台が到着した。

4月16日午前11時ごろ、豊橋・神野地区の岸壁で、商船三井の自動車運搬船からPV5パッセンジャーとPV5カーゴが順次陸揚げされた。

三河港は日本最大の自動車産業集積地の愛知県に位置し、関東・関西の二大都市圏のほぼ中央にある地理的優位性を背景に、長年にわたり自動車の輸出入拠点となっている。

輸入に関しては、輸入車のおよそ2台に1台が三河港から陸揚げされる。2025年の輸入台数は18万4079台で33年連続日本一、輸出台数は83万7666台で名古屋港に次ぐ全国2位だ。

豊橋市の担当課は「まだ三河港での陸揚げが恒常化されていない大手ブランドにも、三河港を利用してほしい」として、利用拡大に期待を示している。

《森脇稔》

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