「春日部キャンピングカーフェア」7月18日・19日開催へ、有名ビルダー6社が集結

第61回 春日部キャンピングカーフェアが、7月18日・19日の両日、埼玉県春日部市の「かすかべ湯元温泉・第2駐車場」特設会場で開催される。今回より会場が変更となった。

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同イベントは「with東京キャンピングカーショー アンコールフェア」をサブタイトルに掲げており、東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー」の翌週に当たる。ショーを見逃した人や、ゆっくり見られなかった人にとっての再チャンスとなる位置づけだ。

埼玉東部の有名ビルダー6社が集結するほか、ゲストビルダーの参加も予定されている。話題の新モデルをはじめ、即納展示車やお買い得な中古車なども多数展示される予定で、パーツや用品の特価販売も行われる。開催期間限定のお得な企画や特典も用意されており、協賛各社の担当者と直接話せる機会にもなっている。

会場となる「かすかべ湯元温泉・第2駐車場」は、天然温泉で人気の「かすかべ湯元温泉」の向かいに位置する。来場のついでに温泉を楽しむことも可能で、食事のみの利用であれば入浴・入館料は無料となっている。

キャンピングカーフェアの入場料・駐車料金はともに無料。ペットの同伴も可能だが、必ずリードを付けるかケージを使用するなど、ペット連れのルールを守ることが求められる。雨天決行。

主催は春日部キャンピングカーフェア開催事務局、共催はRVビックフット・AtoZ・セキソーボデイ・ドコデモライフ・ビークル・メティオ・ロータス（用品販売）、後援はFM Nack5。

春日部キャンピングカーフェア