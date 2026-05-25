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東京キャンピングカーショー2026、7月11日・12日に東京ビッグサイトで開催…約220台を展示

東京キャンピングカーショー2026
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東京キャンピングカーショー実行委員会（事務局：ネオプロジェクト）は、7月11日（土）～12日（日）に「東京キャンピングカーショー2026」を開催すると発表した。

会場は東京ビッグサイト東7・8ホール（東京都江東区有明3丁目11-1）で、全国から最新・人気モデルのキャンピングカー約220台が集まる。出展は約100社以上を予定し、車両に加えてアウトドア用品やペットグッズの展示・販売も行う。

ステージでは、第14回キャンピングカーアワードの受賞者である中村獅童さんの登壇が決まった。中村獅童さんは、キャンピングカーを軸にした家族旅行や関東近郊のアウトドア旅、映像の地方ロケでの活用などを踏まえたトークを予定している。

また、キャンピングカーシンポジウム（第3回）のテーマは「自治体のキャンピングカー導入」だ。自治体による導入の実践可能性を検討し、パネリストと関連深い自治体が課題と解決策を議論する。シンポジウムの様子は、日本RV協会公式YouTube「JRVAmovie」チャンネルでライブ配信される。

入場料は未就学児無料。会場内はペット同伴での入場が可能だが、一般来場者と入場方法が異なるため、事前に公式ホームページで確認が必要としている。

前売券を販売開始。大人（高校生以上）の前売は電子チケット800円、小人（小学生～中学生）の前売は電子チケット500円。未就学児は無料で、障がい者手帳持参で本人と付添1名が無料となる。ペットケア費は1頭500円、2頭以上1000円だ。

日程は7月11日（土）10:00～17:00、7月12日（日）10:00～17:00。会場は東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3丁目11-1）だ。

《森脇稔》

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