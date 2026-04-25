モビリティリゾートもてぎに重機・パトカー・レース車両が集結　ゴールデンウィーク企画

ホンダモビリティランドは、栃木県茂木町のモビリティリゾートもてぎにおいて、ゴールデンウィークイベント「わくわくライドフェス ～働くクルマ大集合～」を4月25日から5月6日まで開催する。

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イベントでは、ショベルカーやダンプカーなどの大型重機をはじめ、レースのオフィシャルカーなど多様な「働くクルマ」を展示。見学や写真撮影に加え、一部車両では乗車体験も可能だ。

参加型企画もあり、高所作業車による最大6mの搭乗体験や、実際の作業を再現したデモンストレーションなどを実施する。

5月3日および5日にはホンダコレクションホール所蔵車両によるデモンストレーションランを開催。ホンダ『NSX』や『シティターボ』などの歴代車両が走行するほか、エンジン始動イベントも行なわれる。

デモンストレーションラン

5月4日は「街をまもるクルマの日」として、警察・消防・自衛隊車両が集結。白バイやスーパーパトカーなどによるパレードランやドリル走行を実施し、北関東の警察による協演も予定されている。

5月5日には消防車や大型トラック、レース関連車両などがサーキットを走行する「働くクルマサーキットラン」を開催する。

Honda Sound Demonstration～エンジン始動～

このほか、タミヤとのコラボによるミニ四駆イベントや、昭和レトロカー展示、クラシックバイクの走行イベントなども予定。家族向けには新アトラクション「RINDO BIKE」やキッズ向け施設も用意され、新緑の自然の中で1日を通して楽しめる内容だ。

なお、イベント内容や日程は変更となる場合があり、入場料および駐車料金は別途必要。