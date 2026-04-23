スピーカー交換で安心感を重んじるなら“車種専用モデル”も要チェック［初心者必読！ スピーカー交換丸分かり］

音楽好きなドライバーなら、スピーカー交換にも少なからず興味を持っているはずだ。しかしながら実行の1歩目を踏み出せないでいるのなら、当連載の各記事を参考にしてほしい。ここでは「初めてのスピーカー交換」をガイドしている。

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◆「車種専用モデル」なら、取り付け工賃も部材代も抑制可能！

さて、ここ数回にわたってはスピーカーの選定法を説明している。なお前回の記事では、「取り付け性」のチェックも重要だと説明した。なぜなら取り付け性が高いモデルでは取り付け費用を抑制でき、結果、総コストのコンパクト化を図れるからだ。

なお、取り付け性の高さにこだわるのなら選択肢はもう1つある。それは「車種専用モデル」だ。

というのも車種専用モデルなら、「ツイーター」も「ミッドウーファー」も改造を伴うことなく純正位置にすんなりと収められる。また、取り付け用の部材や配線類も同梱されている場合が多い。しかも配線に関してはいわゆる“カプラーオン”にて配線作業を終えられるものも多くある。

かくして車種専用モデルでは、取り付け工賃と部材代の両面でコストの抑制が可能となるのだ。

「車種専用モデル」の一例（フォーカル・PLUG&PLAY elite for Mercedes）。

◆車種専用モデルなら、インテリアの見た目が変わらない！

そして車種専用モデルにはさらなるメリットもある。、まず、インテリアの見た目が変わらないことが利点だ。純正位置にスピーカーユニットが収まるからだ。

加えて車両にダメージが残らないので、車体をリセールに出しやすいというメリットも得られる。

さらには、取り付け作業が比較的に短くて済むこともストロングポイントだ。結果、予約した交換当日に数時間クルマを預けておけば、その日のうちに新しいスピーカーが付いたクルマに乗って帰れる場合がかなり多い。

その上で、音的な部分でも安心感が高い。というのも汎用スピーカーは、どのような取り付け方がされるかはクルマごとのコンディションとオーナーの意向によって変化する。ゆえに、同じモデルでも取り付け方で「スピーカー」としての完成度が変容する。。

「車種専用モデル」の一例（フォーカル・PLUG&PLAY elite for Mercedes）。

◆車種専用モデルは、対応車種に付けて性能が発揮されるようチューニング済み！

しかし車種専用モデルの場合は、汎用品と比べてスピーカーとしての完成度の違いが出にくい。どのようなコンディションで鳴らされるかが分かった中で設計されていて、どのクルマでもある程度想定どおりの状況下で鳴らされることとなるからだ。

さらには汎用品をベースに作られている場合でも、対応車種に合わせてより性能が発揮されるようにチューニングされている場合も少なくない。

ところで車種専用モデルは、リーズナブルであることを特長とするものも多くあるが、その一方でより高性能であることにこだわったミドルグレードモデルも多くある。そういった機種に狙いを定めると、得られる満足度が一層高まる。

というわけで、コストを少なく抑えたい場合、後付け感をなくしたい場合、さらには音的な安心感も重視したい場合には、愛車専用モデルの有る無しを調べてみよう。そうして好みのメーカーのラインナップに対応モデルがあれば、それは有力な候補の1つに成り得る。

今回は以上だ。次回からは、取り付け作業の中身についての解説を開始する。お楽しみに。