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EV急速充電器「FLASH」無料開放、北海道・岩手5拠点で被災者支援…テンフィールズファクトリー

三陸沖を震源とする地震を受けEV急速充電器『FLASH』を無料開放
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テンフィールズファクトリーは、4月20日に発生した三陸沖を震源とする地震を受け、被災地域の電力インフラ支援を目的に、北海道および岩手県に設置しているEV急速充電器「FLASH」5拠点を無料開放した。

無料開放は、開始日が4月20日（月）で、終了時期はEVアプリ内で案内する。充電料金は0円/kWh（無料）とする。対象地域は北海道・岩手県で、優先利用は被害に遭われた方を最優先とする。

無料開放する「FLASH」5拠点は、北海道がゲオ苫小牧新生台店（苫小牧市双葉町1丁目9-8、規格：CHAdeMO・NACS両規格対応、最大出力：180kW）、S-WASH 札幌西野店（札幌市西区西野9条5丁目6-10、規格：CHAdeMO・NACS両規格対応、最大出力：240kW）。

岩手県がサンライフ（奥州市水沢田小路16番地4。規格：CHAdeMO・NACS両規格対応、最大出力：180kW）、新車市場 一関室根店（一関市室根町折壁字月山下6-5、規格：CHAdeMO・NACS両規格対応、最大出力：240kW）、ENEOS江刺ふるさと市場前SS（奥州市江刺愛宕字金谷72-4、規格：CHAdeMO・NACS両規格対応、最大出力：240kW）だ。

同社は、停電や燃料供給の制約が生じた際、EVが蓄電池として非常用電源になり得るとしている。OTA（Over The Air）による遠隔制御機能を活用し、設置済みの「FLASH」の充電料金を速やかに0円へ切り替えることで、被災地のEVユーザーの移動や電力確保を後押しし、地域の早期復旧に貢献するとしている。

「FLASH」は国内最大級の出力240kWをうたうEV急速充電器で、CHAdeMO・NACSの両規格に対応する。OTAによる遠隔制御やソフトウェアアップデートにも対応し、緊急時に料金設定や運用状況を変更できるとしている。

《森脇稔》

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