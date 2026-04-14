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栗山自動車工業、リファービッシュトラック実車初展示へ…ジャパントラックショー2026

100万km超の走行車を再生したリファービッシュトラックを実車展示（ジャパントラックショー2026）
  • 100万km超の走行車を再生したリファービッシュトラックを実車展示（ジャパントラックショー2026）
  • 長年使用された車両をベースに再生したリファービッシュトラック（実車展示車両）
  • 長年使用された車両をベースに再生したリファービッシュトラック（実車展示車両）
  • 長年使用された車両をベースに再生したリファービッシュトラック（実車展示車両）

栗山自動車工業は、5月14日（木）からパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に初出展し、リファービッシュトラック（再生トラック）を実車展示する。

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同社は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を手がける。新車価格の高騰や納期の長期化が続く中、コストと品質を両立する選択肢として再生車両を提案する。

展示するのは、100万km超の走行車を再生した車両で、外観や状態が「100万km超の走行車に見えない」仕上がりが特徴だ。100万kmは地球約25周分に相当する距離という。

リファービッシュトラックは、良質な中古トラックをベースに、自社で点検・整備・仕上げを行う再生車両である。単なる中古車とは異なり、見えない部分まで手を入れ、実用性と品質を両立するとしている。

今回の実車展示車両は、三菱ふそうの大型トラック「スーパーグレート」。新車として販売された後、約11年を経て同社へ戻り、再び現場で活躍できる1台として再生されたという。専門機関による車両状態の確認も行い、機能面の整備に加え、外観や内装の仕上げにもこだわるとしている。

同社は再生の力を「リファービッシュ力」と位置づけ、状態を見極めて再び使える形へ整えること、廃棄せずに価値を戻して次の使い手へつなぐこと、品質を保ちながら資源を無駄にしないことを掲げる。

会場では、来場者が車両に乗り込み、内部や細部の仕上がりを確認できるほか、各種トラックパーツの展示も行い、導入に関する相談や商談に対応する。リファービッシュトラックは展示会を契機にラインナップの拡充を予定している。

ジャパントラックショー2026の会期は2026年5月14日（木）から5月16日（土）で、時間は10:00～18:00、最終日は17:00まで。会場はパシフィコ横浜で、ブース番号はF-06だ。

《森脇稔》

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