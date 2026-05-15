名古屋瑞穂BMW／BMW Premium Selection名古屋瑞穂、移転オープン…5階建ての大型ショールーム

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラー、ONEモトーレンは、「名古屋瑞穂BMW／BMW Premium Selection名古屋瑞穂」を移転オープンし、5月15日に営業を開始した。

【画像全2枚】

今回オープンした拠点は、ONEモトーレンが運営していた「八事BMW」を移転したもので、名古屋市瑞穂区の主要幹線道路「空港線」沿いに位置する最新デザインの大型ショールームだ。

建物は5階建てで、1階にショールームとサービス工場を備える。2階以降には全天候型の屋内駐車場と、常時100台以上の中古車在庫を保管するスペースを設けている。空港線の上を走る「名古屋高速」からも目を引く特徴的なデザインで、BMWの存在を広く認知してもらうことを目指す。

今回の店舗は、BMWの新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を取り入れた店舗として全国71店舗目となる。

リテール・ネクストとは、「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験提供と持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とするコンセプトだ。デジタルツールを活用し、車両の検索や機能・特徴の確認に加え、顧客個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。BMWグループは2028年末までに、すべての店舗でリテール・ネクストのコンセプトへの改装を目指している。

名古屋瑞穂BMW／BMW Premium Selection名古屋瑞穂の所在地は、愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-11。営業時間は11:00～18:00。定休日は火曜日・水曜日だ。