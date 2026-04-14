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純水洗車場「D-Wash」平野南港通、4月15日開業…大阪市平野区に

純水洗車場「D-Wash（ディー・ウォッシュ）平野南港通」
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大和ハウスグループの大和ハウスパーキングは、4月15日に大阪市平野区に市内初となる純水洗車場「D-Wash（ディー・ウォッシュ）平野南港通」をオープンする。

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同社は「洗車＋のライフスタイル空間へ」を基本コンセプトに「D-Wash」を展開している。2024年8月以降、関東や北陸、東海、関西、九州エリアで15カ所の洗車場を開設してきた。

今回の施設は、南港通沿いの立地で、車向け手洗いブース（屋根あり）9車室を備える。両サイドには各種ホースを設置するほか、バイク向け手洗いブース2車室と、大・小のバイクガレージを各7車室用意する。

既存店同様、アプリによる完全予約制を採用する。バイクガレージ契約者向けには、バイク洗車無料サービスも用意する。営業時間は24時間営業で、トイレ完備。冬季は温水利用が可能という。

料金は、車向け手洗いブースが平日「最初の30分800円、以降10分200円」、土日祝「最初の30分1,200円、以降10分200円」。バイク向けブースは全日「最初の30分500円、以降10分200円」。

住所は〒547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口1-21-28。店名は「D-Wash平野南港通」だ。

《森脇稔》

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