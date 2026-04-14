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「焼きそばの想夫恋」、高速道路初出店…九州道広川SA上り線に4月17日オープン

「焼きそばの想夫恋」
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NEXCO西日本九州支社と西日本高速道路サービス・ホールディングス九州支社は、九州自動車道の広川サービスエリア（SA）上り線（福岡方面）に、大分県日田市発祥の「焼きそばの想夫恋（そうふれん）」を新たに迎え、4月17日（金）11時にグランドオープンすると発表した。

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「焼きそばの想夫恋」は九州を中心に広く親しまれているブランドで、全国の高速道路への出店は今回が初めてとなる。広川SA上り線は昨年12月にリニューアルオープンしており、今回の出店でさらに内容が充実する。

提供メニューは、定番の「焼きそば」（1150円・税込）のほか、広川SA上り線限定の「焼きそばアジフライセット」（1450円・税込）、「餃子（8個）」（500円・税込）などが用意される。

グランドオープン当日の4月17日には、来店者向けに複数のサービスが実施される。

「焼きそばの想夫恋」での食事時に希望を申し出た客に、焼きそばへのトッピング1種類（生卵・目玉焼き・マヨネーズから選択）を無料で提供する。実施時間は11時から21時まで。

ショッピングコーナーで1000円（税込）以上購入した先着100名に粗品をプレゼントするほか、フードコートで食事をした先着100名にペットボトル飲料1本をプレゼントする。いずれも11時から実施。

また、13時からは店舗屋外スペースで「広川楽士太鼓（がくしだいこ）」による太鼓の演奏パフォーマンスも行われる（雨天中止）。

4月16日（木）からは、好きな店舗で寄附ができる店舗型ふるさと納税サービス「ふるさとズ」を広川SA上り線でも開始する。なお、広川SA下り線（鹿児島方面）では2024年11月8日からすでに同サービスが始まっている。

《森脇稔》

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