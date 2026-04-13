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マセラティ、新作ウォッチとアクセサリーを4月15日発売…ビヨンクールが日本展開

・ビヨンクールがマセラティの新作ウォッチとアクセサリーを4月15日から発売する

・クロノグラフの「SUCCESSO」や初のカラーコンセプト「DARK EDITION」を用意する

・販売はスギヤマサンシャイン店とH°M’S“ WatchStoreオンラインストアで行う

Maserati Spring / Summer 2026 Collection
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  • 「SUCCESSO（スクセッソ）」
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  • SORPASSO
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ビヨンクールは、イタリアのラグジュアリーブランド「Maserati（マセラティ）」の新作ウォッチおよびアクセサリーコレクションを、4月15日（水）より発売すると発表した。

【画像】マセラティの新作ウォッチとアクセサリー

今回のコレクションは、マセラティのレーシングヘリテージとデザイン哲学を、腕時計とアクセサリーとして日常に落とし込むことを狙う。

■クロノグラフ「SUCCESSO」

「SUCCESSO（スクセッソ）」「SUCCESSO（スクセッソ）」

スポーティなスピリットを都会的で洗練されたデザインに落とし込んだクロノグラフコレクションである。立体的なサブダイヤルと高い視認性を両立し、42mmケースにクロノグラフクォーツ（JS25）を搭載する。5気圧防水（5ATM防水）とステンレスブレスレット仕様で、ブルー、ホワイト、グレー、ブラウンなどのカラー展開も用意する。

価格は35,200円（税込）。

■初のカラーコンセプト「DARK EDITION」

DARK EDITIONDARK EDITION

ブランド初となるカラーコンセプト「DARK EDITION」を新たに展開する。ダークトーンをベースにエレクトリックブルーを差し込んだ統一デザインを採用し、3針モデルからクロノグラフまで複数のバリエーションで用意する。

価格は48,400円（税込）から59,400円（税込）まで。

■アクセサリー「CERAMIC」アップデート

CERAMICCERAMIC

アクセサリーでは「CERAMIC（セラミック）」コレクションを更新する。軽量で耐久性に優れたセラミックとステンレススチールを組み合わせ、ミニマルでありながら存在感のあるブレスレットとして再構築した。トライデントロゴをさりげなく配し、素材のコントラストでブランドの個性を引き立てるとしている。

販売店舗は、東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインアルパ2F・H°M’のスギヤマサンシャイン。S“ WatchStoreオンラインストアでも取り扱う。

《森脇稔》

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