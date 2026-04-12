ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS、FD型『RX-7』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」発売、純正比約1.4倍の点火電圧を実現

HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」
  • HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」
  • HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」
  • HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）から、マツダ『RX-7』（FD3S 1991年10月～2003年4月）専用の「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」が新発売。税込み価格は21万7800円で、販売開始は4月30日より。

【画像】HKS「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」

今回発売されたキットは国内製のイグニッションコイルを採用し、純正の「同時点火方式」から「独立点火方式」に変更することで、最大で純正比約1.4倍の点火電圧を実現する。

「13B-REW」型ロータリーエンジンを搭載したRX-7（FD3S）では、経年劣化により高回転時に点火ミス（失火）が起きやすくなるという問題があったが、高負荷時の失火防止だけでなく、エンジン始動性やアイドリングの安定性向上にも効果があるとしている。

HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」HKS『RX-7（FD3S）』専用「スーパーファイヤーレーシングコイルPRO」

コイルを固定するブラケットはロータリーエンジン特有の振動に対応するよう設計され、第三者機関による振動試験で安全性が確認済みだ。ブラケット自体もアルマイト処理が施され、美観にも配慮がされている。また、コイルの取付け位置を熱源から遠ざけることで耐久性も高めている。

装着試験では、排気ガスに含まれる有害物質（COとHC）の排出量が減少し、燃費も全走行モードで向上することが確認された。特に高速道路走行時に大きな効果が期待できるという。

なお、このキットを使用するには「F-CON V Pro」など独立点火設定に対応したECU（エンジン制御コンピューター）が別途必要で、純正ECUでは動作しない点に注意が必要だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

HKS

マツダ RX-7

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES