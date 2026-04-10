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ホンダの電動バイク『WN7』とモビリティロボット「UNI-ONE」、レッド・ドット最高賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト」受賞

ホンダ WN7
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  • ホンダ初の電動モーターサイクル『WN7』
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ホンダの電動モーターサイクル「WN7」とモビリティロボット「UNI-ONE」が、世界的なデザイン賞「レッド・ドット・デザイン賞」のプロダクトデザイン部門で最高賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト賞」を受賞した。

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また、スペシャリティ・スポーツ・ハイブリッド『プレリュード』新型とロボット芝刈機「Miimo 1500i/2200i」も、同部門で「レッド・ドット賞」をそれぞれ受賞した。

WN7は、ホンダ初のフルサイズ電動ネイキッドモデルで、車体中心に配置したバッテリーケースを骨格の一部とする構造を採用した。フレームを持たないことで軽量化に加え、スペースレイアウトの自由度を高め、スリムでコンパクトな車体を目指したという。

UNI-ONEは、座ったまま体重移動するだけで歩行のように移動でき、両手が使える着座型のモビリティロボットだ。小さい子どもから高齢者まで利用しやすい設計としている。

Miimo 1500i/2200iは、RTKシステムを活用し、作業エリアにワイヤーを設置せずに自動作業を可能にするワイヤレス機能をHondaのロボット芝刈機として初めて搭載した。水洗いも可能な防水構造をうたう。Miimo 2200iでは超音波センサーを採用し、障害物回避の2つのモードを設定した。

プレリュード新型は、独自の2モーターハイブリッドシステムに「Honda S+ Shift」を採用し、有段変速機のようなダイレクトな駆動レスポンスを実現した。デザイン面では「UNLIMITED GLIDE」をコンセプトに、ワイド＆ローのプロポーションを掲げている。

《森脇稔》

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