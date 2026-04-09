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EV充電器「Terra Charge」、三井のリパークに設置しサービス開始

EV充電器「Terra Charge」を三井のリパークに設置
  • EV充電器「Terra Charge」を三井のリパークに設置
  • EV充電アプリ「テラチャージ」

Terra Chargeは、三井不動産リアルティの「三井のリパーク」各駐車場にEV向け6kW出力の普通充電器を設置し、サービスを開始したと発表した。

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同社によると、充電器は1口タイプで各4基ずつ。スマートフォンでQRコードを読み取るだけでアプリ不要で利用できる「ゲストモード」に対応する。

設置先は、三井のリパーク日本橋小網町第8、三井のリパーク南八幡5丁目第3、三井のリパーク百道浜、三井リパーク横浜本郷町2丁目の4カ所だ。

同社は、2050年のカーボンニュートラルに向けてEV普及と充電環境整備が急務だとしている。経済産業省は2030年までにEV充電器30万口の設置を目標としており、公共用・目的地充電の充実が求められるという。

また、コインパーキングは従来「一時的に駐車する場所」が中心だったが、EVの普及で「充電するための場所」としての価値が高まっていると説明する。充電器の設置により、従来の駐車利用に加え「充電のために訪れるドライバー」が生まれることで、拠点としての役割が広がるとしている。

Terra Chargeは、EV充電器の導入から運用までをワンストップで提供する。初期費用・維持費用が無料のプランを用意し、モバイルアプリでの充電予約・決済や、24時間365日のコールセンター対応を行う。

さらに、EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともに今期（春夏）にリニューアルし、デザインと操作性を改善したとしている。

同社のミッションは「すべての人とEVにエネルギーを」である。

《森脇稔》

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