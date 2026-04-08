キャンピングカーが万博記念公園に集結！「モーターキャンプエキスポ2026」6月13日・14日に開催

クルマとアウトドアをテーマにしたイベント「モーターキャンプエキスポ2026」が、6月13日・14日の2日間、大阪府吹田市の万博記念公園お祭り広場で開催される。主催はモーターキャンプエキスポ実行委員会。

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このイベントは2019年にスタートし、「クルマ×アウトドア」をテーマに、アウトドアビークルでのクルマ旅やソトアソビの新しい提案をするイベントとして開催されている。会場にはSUVやルーフテント付き車両などのアウトドアビークル、バンコンバージョンを含むキャンピングカーなど多種多様なクルマが集まり、その場での商談も可能だ。

アウトドアグッズの展示・販売や工作系ワークショップ、キャンプと旅とごはんを繋ぐ体験型フードエリア「キャンプフィールド・キッチン」のほか、キッズ向けアクティビティも用意される。また、今回の新設企画として、使い込んだアウトドアギアを売買できるフリーマーケットエリア「フリマ・ストリート」が加わった。

開催時間は10時00分～17時00分。入場料は高校生以上が前売券500円・当日券800円（いずれも税込）で、中学生以下は無料。チケットはローソンチケット、セブンチケット、ファミリーマート、ラクテンチケットミニで購入できる（前売券のみ）。なお、万博記念公園への入園料は別途必要となる。公園規定により、ペットを連れての入園は不可。

会場へはモノレール「万博記念公園駅」または「公園東口駅」が最寄り駅で、公園の駐車場は台数に限りがあるため公共交通機関の利用が推奨されている。

「モーターキャンプエキスポ2026」が6月13日・14日に開催

「モーターキャンプエキスポ2026」が6月13日・14日に開催