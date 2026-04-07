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スマートバス停、岡山市に導入…YEデジタルが8社のバス情報を統合表示

スマートバス停が岡山市に
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YEデジタルは、岡山市内の岡南方面の乗り継ぎ空間整備事業において、同社の「スマートバス停」が採用されたと発表した。築港新町バス停に設置された4基から順次運用が開始された。

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岡山市では、将来にわたって利便性の高い公共交通を安定的に提供するため、重複するバス路線を再編して運行の効率化を図るとともに、生み出された余力を活用して地域の生活圏を運行する支線バス「フラット（FLAt）」の導入を進めている。

今回の事業は、これまでバス事業者ごとに分散していた運行情報を統合することで、住民や来訪者にとってわかりやすく、利便性の高い公共交通環境の実現を目指す取り組みだ。

YEデジタルは今回、全国の公共交通で広く使われている標準規格「GTFS」のデータ整備についてバス事業者各社を支援するとともに、GTFSデータを活用した統合接近情報システムを提供した。

このシステムはバス事業者8社のデータを収集・統合し、スマートバス停およびスマートフォン上にバス運行情報を一括表示するものだ。主な機能は、バスの位置情報をリアルタイムで提供（動的バス情報フォーマット「GTFS-RT」）、

時刻表に基づく次発バスの情報を提供（静的バス情報フォーマット「GTFS-JP」）、だ。

なお、本システムは2026年4月に提供開始予定のバス接近情報統合システム「バスワン（BusOne）」を先行して導入したものとなっている。

YEデジタルは、GTFS標準規格に基づくデータ連携基盤の活用を通じ、岡山市の公共交通DX推進と持続可能な移動環境の実現に貢献するとしている。また、本事業で培った知見を活かし、今後も地域ニーズに即したスマート交通インフラの整備を進め、持続可能な都市づくりに取り組む方針だ。

《森脇稔》

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