トヨタカローラ姫路、複合アウトドア施設「カロひめリバー」4月25日にオープン…予約開始

トヨタカローラ姫路は、カーディーラーとしては全国的にも珍しい体験型コミュニティ拠点の第2弾となる複合アウトドア施設「COROHIMERIVER（カロひめリバー）」を、4月25日にオープンする。予約受付は4月1日より開始した。

同社はすでに姫路市都市景観賞を受賞した複合施設「COROHIMEPARK（カロひめパーク）」を運営しており、今回の「カロひめリバー」はその第2弾にあたる。2025年11月の開業発表以来、多くの問い合わせが寄せられていたという。

施設は清流・犬見川が流れる兵庫県神崎郡神河町に位置する。「愛車と共に自然の懐へ深く入り込み、豊かな時間を育む場所」をコンセプトに、以下の5つのエリアを備える。

【プレミアムヴィラ（1棟限定）】

犬見川の渓谷美を望む開放的なリビングとワイドテラスを完備した一棟貸しの宿泊棟。最大8名まで滞在可能で、素泊まり1棟70,000円～。

【オートキャンプサイト（4区画）】

愛車を横付けできるサイトで、テント泊から車中泊まで対応。お任せ区画1サイト8,000円～で、キャンピングカー対応区画やペット対応区画も用意する。

【RVパーク（2区画）】

電源設備を完備した車中泊専用エリア。平日1サイト2,000円～と手軽な価格で、EV充電スポットも場内に設置する。

【プライベートテラス（BBQ）】

屋根付きの半屋外BBQ専用スペース。持ち込みプランは大人（中学生以上）1名2,000円～。テントサウナ（1サイト5,000円）もオプションで利用できる。

【ドッグラン・ミストエリア・芝生エリア】

愛犬と走り回れるドッグランや、涼しさを感じるミストエリア、小さな子どもも遊べる芝生エリアを完備する。

なお、全施設共通で施設使用料（宿泊：大人300円、子ども200円／日帰り：大人400円、子ども300円）と環境整備協力金（1サイト600円）が別途必要となる。

神河町は播但連絡道路や中国自動車道を活用することで、姫路・神戸などの都市部からアクセスしやすい「兵庫県のまんなか」に位置する。施設の運営には「峰山高原リゾート」などの実績を持つ地元企業・株式会社MEリゾート播磨が参画。食材セットプランでは神河町産の食材活用を予定しており、新たな雇用創出や広域からの人の流れの創出が期待される。

アクセスは車の場合、播但連絡道路「神崎南IC」より約20分。電車の場合はJR播但線「寺前駅」から車・タクシーで約15分。定休日は月曜・火曜（繁忙期は不定休）、営業時間は9:00～17:00。