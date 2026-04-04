車検を控えているドライバーは注意！ 車検の「法定手数料」が改定…土曜ニュースランキング

3月27日～4月2日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。

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1位は車検の「法定手数料」が改定されるという話題。4月からいろいろな料金改定、規則改正があるのでご注意ください。2位は「普通自動車免許で乗れる」新型ハーレーハーレーダビッドソン！

1位）車検の「法定手数料」が改定…物価・人件費高騰と不正行為の防止 4月から

https://response.jp/article/2026/04/01/409485.html

2026年4月1日から自動車の車検や登録に関わる法定手数料、いわゆる「印紙代」が改定されます。これまで当たり前だった料金が変わるため、これから車検を控えているドライバーにとっては見逃せないニュースです。

普通自動車免許で乗れるハーレーダビッドソン ストリートグライド 3 リミテッド（東京モーターサイクルショー2026）

2位）「普通自動車免許で乗れる」新型ハーレーが日本初公開「二輪免許なくてもハーレーの世界観を」…東京モーターサイクルショー2026

https://response.jp/article/2026/03/28/409272.html

ハーレーダビッドソンジャパンは、3月27日に開幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、普通自動車免許で運転することができるトライク（三輪モーターサイクル）シリーズの2026年モデルを日本初公開した。

3位）日産キックス e-POWER 改良新型、表情を大胆チェンジ…バンコクモーターショー2026

https://response.jp/article/2026/03/31/409406.html

日産自動車は、バンコクモーターショー2026において、改良新型『キックス e-POWER』を発表した。同モデルは日産独自のe-POWERテクノロジーを搭載し、EURO 6排出ガス基準に適合するコンパクトSUVだ。都市型ライフスタイルを送る若い世代をターゲットとし、「KICKS ON. GAME ON.」というコンセプトのもと、エネルギッシュで自信に満ちたドライビング体験を提供する。

日産キックス e-POWER 改良新型

4位）なぜ流行る？ バブリングの正体とは。音の迫力と触媒リスクを冷静に考える～カスタムHOW TO～

https://response.jp/article/2026/03/31/409430.html

バブリングとは何か、仕組みとメリット/デメリット、注意点を知りたい人に向けて、本来の目的とストリートでのリスクをわかりやすく解説する。

会津若松の日産ディーラーで充電中。大型電池を積む上級BEVは雪国での使用にも結構耐えられそうだった

5位）【日産 アリア 1500km試乗】雪国でわかった“安楽移動体”の真価と、高価格BEVとしての意外な弱点

https://response.jp/article/2026/03/29/409308.html

スバル『ソルテラ』、日産自動車『アリア』、ボルボ『EX30』の電動AWDのBEV（バッテリー式電気自動車）冬季ロードテスト3連発。ソルテラの次に乗ったのは日産アリアのAWDモデル「B9 e-4ORCE」だった。