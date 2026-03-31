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MKレンタカー、北海道初進出の新千歳空港店とEV特化の京都・東寺駅前店を4月1日オープン

新千歳空港店舗
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エムケイ石油は4月1日、「MKレンタカー新千歳空港店」と「MKレンタカー東寺駅前店」の2店舗を同時にオープンする。

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これによりMKグループのレンタカー店舗は合計14店舗となり、事業所エリアはこれまでの4エリアから6エリアへと拡大する。

新千歳空港店はMKレンタカーとして北海道初進出となる店舗だ。JR千歳駅から徒歩18分の北海道千歳市錦町に位置し、新千歳空港からの無料送迎サービス（要事前予約）を提供する。荷物の多い観光客にも対応しやすい利便性の高い施設となっている。

取扱車種はトヨタ・ヴォクシー等で、営業時間は8:00～19:00だ。

東寺駅前店は、近鉄東寺駅から徒歩5分の京都市南区西九条島町に開設されるEV特化型店舗だ。走行中のCO₂排出ゼロを特長とし、ヒョンデKONAなどの電気自動車を配備する。最高航続距離は約450kmで、近県への旅行にも十分対応できる。

給油・給電返却不要のため、利用者はトータルコストを抑えてレンタカーを利用できる。営業時間は9:00～18:30だ。

MKグループは全国8都市でタクシー・ハイヤー・観光バス・レンタカー・ガソリンスタンドなどを運営する企業グループ。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営している。

エムケイ石油は1957年4月3日設立（株式会社永井石油として）。従業員数は210人（アルバイト含む）、年商は97億円（2024年度）。

《森脇稔》

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