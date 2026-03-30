ドゥカティ、創業100周年記念モデル『スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ』発表…173kg・228馬力で500台限定

イタリアの二輪車メーカー、ドゥカティは、創業100周年を記念した限定モデル『スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ』を発表した。500台限定のナンバリングモデルで、同社の技術力を結集した公道走行可能なスーパーバイクとなる。

【画像】ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ

同モデルは公道走行可能な車両として世界で初めて、カーボンセラミックディスクを採用したブレーキシステムと、カーボンファイバー製アウターチューブを備えたフロントフォークを組み合わせた。フレーム、スイングアーム、ボディワークにカーボンファイバーを採用し、燃料を含まない装備重量は173kgを実現。標準付属のレーシングキット装着時には167kgまで軽量化される。

エンジンは手作業によるデスモドロミック・バルブタイミング調整を施した「デスモセディチ・ストラダーレ R 1100」を搭載。排気量1103ccで最高出力228馬力を発生し、レーシングエキゾースト装着時には247馬力に達する。これにより1.48馬力/kgというパワーウェイトレシオを実現した。

ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ

ブレーキシステムには新開発のブレンボ製カーボンセラミックディスクを採用。C/SiC（炭素繊維強化セラミック）コンパウンドのコア構造により、スチール製ディスクと比較して1枚あたり450gの軽量化と、慣性モーメント40％低減を達成した。キャリパーはビレットアルミニウム製モノブロック構造のブレンボGP4-HY強化キャリパーで、アンチドラッグシステムを搭載する。

サスペンションは公道走行可能車として初めて、加圧式カートリッジを備えたオーリンズNPX 25/30カーボンフロントフォークを採用。UDカーボンファイバー製カーボンスリーブにより、『パニガーレV4 R』と比べて8％、標準の『パニガーレV4』と比較して10％の軽量化を実現した。リアにはオーリンズTTX36 GP LWショックアブソーバーを装備する。

シャシー全体がカーボンファイバーで構成され、フロントフレームはアルミニウム製フレームに対して17％軽量、スイングアームは21％軽量化された。5本スポークホイールはパニガーレV4 Sカーボンより約300g軽量で、フロントサブフレームは200g、リアモノコックフレームは1.4kgの軽量化を達成している。

ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ

カラーリングは新色「ロッソ・チェンテナリオ」を基調とし、この色は2026年のモトGPおよびSBKのオフィシャルカラーにもインスピレーションを与えている。別途100台の特別仕様「スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ トリコローレ」も用意され、1980年代の750 F1エンデュランスレーシングモデルのレガシーを称えるデザインとなっている。

26名のオーナーには「モトGPエクスペリエンス」への参加資格が与えられ、2026年7月6日・7日に開催される。ドゥカティのインストラクター指導のもと、サーキットでスーパーレッジェーラのパフォーマンスを体感し、デスモセディチGP26を操縦できる特別プログラムだ。

各車両は特別仕様の木製クレートに収められて納車され、真正証明書、専用バイクカバー、マット、前後パドックスタンドが付属する。レーシングキットにはアクラポビッチ製レーシングエキゾースト、専用ロアフェアリング、オープンクラッチカバー、カーボン製プロテクターなどが含まれる。

ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ