まずはスピーカーを換えて、 モノを換えて音が変わる楽しさを手軽に体験！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

音楽好きなドライバーなら、その音楽をもっと良い音で楽しみたいと思ったことが、1度や2度はあるはずだ。そうであればシステムアップを検討しよう。ここではその具体的な初級プランを、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊いて紹介している。

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今回は、埼玉県川口市にて店舗を構える実力店、『東京車楽』の木村さんに話を訊いた。

◆スピーカーは音の出口。これを良いモノへと換えれば、音が激変！

早速、東京車楽の木村さんに、音を良くしたいと言って来店する入門者にどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「スピーカー交換をお薦めすることが多いです。それがとっかかりとして手軽で、そしてもっとも分かりやすいからです。

というのもスピーカーは音の出口ですので音の良し悪しへの影響が大きく、しかも純正スピーカーはチープで性能もそれなりなので市販品との性能差も大きく、結果、交換すればガラリと音が良くなります。

モノを換えて音が変わると、楽しい気分に浸れます。まずはその面白さを、手軽に味わっていただきたいと思っています。そうしてカーオーディオのシステムアップに、さらにご興味を持っていただけたら嬉しいですね」

東京車楽（埼玉県川口市）

◆入門機として人気なのは3万円台のモデル。それをプロの技術でしっかり取り付け！

「ちなみに初めてのスピーカーとして人気が高いのは、ブラムの3万円台のモデルです。市販スピーカーは1万円台からありますが、その倍くらいの製品をお選びいただくと得られる満足度もぐっと高まります。

それを、取り付け工賃を含めて総額7万円ほどでご提供することが多いです。このくらいのご予算をみていただけましたら、メタル製のインナーバッフルを使って取り付けられて、さらには簡単なデッドニングも行えます。

せっかくプロショップにお越しいただくのですから、しっかりとした工程を踏んでお取り付けしたいと思っています。なぜならスピーカーはある程度手間をかけて取り付けた方が、より良い音を鳴らせるからです。そこのところも、ぜひご体験いただきたいと思っています」

東京車楽（埼玉県川口市）

◆将来的なシステム発展も視野にあれば、もう1グレード上のモデルがお薦め！

「なお、今後ある程度システムを発展させたいともお思いの方には、6万円台以上のスピーカーをお薦めすることが多いです。そのクラスのモデルでしたら、後にシステムアップをしていっても、そのまま長くお使いいただけますから。

ちなみにスピーカー交換の次のステップとしては、さまざまな選択肢が有り得ています。パワーアンプ内蔵DSPを追加して音響的なコンディションを整えても良いですし、デッドニングを追加してさらにスピーカーの性能を引き出しても良いですし、サブウーファーを追加して低音強化するのもアリです。

まずスピーカーを換えておけば、何をしても一層の効果を発揮できます。その意味でもスピーカー交換は有意義です。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」