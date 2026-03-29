12.9インチタブレット対応、視界を遮らないフレキシブルアーム搭載タブレットホルダーが発売

カー用品メーカーのペルシードから、ダッシュボード吸盤取付タイプの「タブレットホルダー フレキアーム吸盤」が新発売。購入は全国のカー用品店およびECサイトより。

【画像】タブレットホルダー フレキアーム吸盤

同製品は自在に曲げることができるフレキシブルロングアームと強力真空吸盤を採用。ダッシュボードの形状や車内レイアウトに合わせて自由に位置調整が可能だ。視界を遮りにくいローポジション設置にも対応する。360度回転するボールジョイントにより、ホルダーの角度を自由に調整でき、好みのベストポジションにデバイスを配置できる。

吸盤は真空吸盤と吸着ゲルを組み合わせた強力吸盤を採用し、ダッシュボードへしっかり固定できる。吸盤は水洗いすることで吸着力が回復し、繰り返し使用することが可能だ。また、走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーも付属している。

タブレットホルダー フレキアーム吸盤

保持できるデバイスの対応サイズは幅約130～230mmで、4.7～12.9インチまでの幅広いサイズに対応する。スライド式とスプリング式を組み合わせたアーム構造で、小型のスマートフォンから大型のタブレット、ゲーム機までしっかりホールドする。

タブレットだけでなくスマートフォンやゲーム機にも対応し、車中泊など車内で過ごすさまざまなシーンも快適にサポートする。対応デバイスはiPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPhone、Fire HD、Galaxy Tab、Lenovo Tab、Xiaomi Pad、Nintendo Switchなど。対応重量は約700g以下となっている。

セット内容はホルダー本体、フレキシブルロングアーム吸盤、アーム補助ステー、傷防止パッド、脱脂用アルコールパッド、吸盤補助プレート（3M粘着テープ）、取扱説明書。価格はオープンで、同社オンラインショップでの税込み価格は2580円となっている。