「富士山花火VSスピードウェイ」がライダー向け特別エリア3年連続開設、サーキット走行企画も…4月11日

バイカーズパラダイスは、4月11日に富士スピードウェイで開催される花火エンターテインメントイベント「富士山花火VSスピードウェイ」において、ライダー向け特別エリア「バイカーズパラダイスゾーン」を3年連続で展開する。

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本ゾーンでは、バイクで来場するライダーのための専用エリアを設け、愛車とともに富士山と花火を楽しめる特別な体験を提供する。

さらに、富士スピードウェイ本コースを走行できるサーキットパレードラン付きチケットも販売。パレードランは昼の時間帯に実施され、国際サーキットを自身のバイクで走行できる貴重な機会となる。国際サーキットは11時00分から12時00分まで貸し切りとし、先導車付きパレードランと記念撮影を実施する。

当日は人気モトブロガーの星野瑶、ねこかずも参加予定。またイベントスペースでは、普通自動車免許でも乗れるトライクBRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開される。

富士山を望むロケーションで、花火エンターテインメントとバイクカルチャーが融合する一日を提供する。

富士山花火VSスピードウェイは、世界文化遺産・富士山を望む富士スピードウェイを舞台に開催される花火エンターテインメントイベントで、花火と音楽演出が融合し、モータースポーツの聖地ならではのスケールで展開される。

開催場所は富士スピードウェイ(静岡県駿東郡小山町中日向694)、開催日時は4月11日13時00分から20時30分まで(バイカーズパラダイスゾーンのみ10時開場)。主催は富士山花火実行委員会だ。