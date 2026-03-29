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オートバックスグループ×ブリッドのコラボシート『ZETA IV ブラックロゴ』が限定発売、10万9780円

オートバックスグループ×ブリッドのコラボモデル「ZETA IV ブラックロゴ」
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自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が、オートバックスグループ限定「ZETA IV ブラックロゴ FIA無しモデル」を発売する。4月1日より全国のオートバックスグループ店舗および公式サイト「オートバックス・ドットコム」で購入できる。

【画像】オートバックスグループ×ブリッドのコラボモデル「ZETA IV ブラックロゴ」

フルバケットシート「ZETA IV」は日本人の体型・骨格にフィットするシェルデザインで、一般公道からハードなスポーツ走行まで、さまざまなシーンでの使用を考え作り込まれたBRIDEのフラッグシップモデル。

今回オートバックスグループで限定発売となったモデルは、ブリッドのブラックロゴを復刻したモデルだ。FIA認証ラベルは付いていないが、保安基準には適合している。価格は10万9780円（税込）。

オートバックスグループ×ブリッドのコラボモデル「ZETA IV ブラックロゴ」オートバックスグループ×ブリッドのコラボモデル「ZETA IV ブラックロゴ」

カラーはブラックロゴのみ。シェルはFRP製シルバーシェルで、材質はFRP製シルバーシェル、難燃生地を使用、日本製で、重量は約7.4kg。

取り付けには別売りの車種別シートレールが必要となる。適合シートレールはFO、FB、FK、FG、IG、FT、LG、LF、FXで、車種によってタイプ設定が異なる。

《ヤマブキデザイン》

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