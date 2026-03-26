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奈良日産、関西最大級「セレクトベース天理店」3月28日オープン…日産ハイパフォーマンスセンター認定

奈良日産　セレクトベース天理店
  • 奈良日産　セレクトベース天理店
  • 照明演出により、クルマを”作品のように楽しむ”特別空間
  • 日産ハイパフォーマンスセンター認定
  • 日産ハイパフォーマンスセンター認定

ジーライオングループが運営する奈良日産自動車は、奈良県天理市に関西最大級の敷地面積を誇る新店舗「セレクトベース天理店」を3月28日にグランドオープンする。プレオープンは3月27日に関係者向けに実施される。

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新店舗は敷地面積8548平米、ショールーム面積1610平米を誇り、新車・中古車併売、サービス工場併設に加え、日産ハイパフォーマンスセンターとして認定された専門拠点となる。常時展示台数は新車・中古車合わせて120台以上、サービスベイ数は10基を備える。

店内には最新の新車モデルはもちろん、中古車も豊富に展示。カスタムブランドであるAUTECH車両をはじめ、個性あふれるカスタムカーを多数取り揃えている。スポーツモデルからファミリーカー、福祉車両までを一堂に展示し、ライフスタイルや人生のステージに寄り添う一台を同じ空間で「見る・触れる・比べる」体験を可能にする。

福祉車両も常設展示し、実際に見て・触れて・体感できる環境を整備。家族全員で安心して相談できる環境を提供する。

ショールーム内には、カスタマイズ車両を特別な空間で展示する専用ブースを設置。洗練された照明演出により、車両デザインや質感を美しく引き立て、まるでギャラリーのような空間でカスタムカーの魅力を視覚的に楽しむことができる。

展示車両には、アウトドアや車中泊といったライフスタイルに特化したコンプリートモデルを用意。専用装備やカスタムパーツを組み合わせた特別仕様車を展示する。来場者は展示車両を参考にしながら、自身のライフスタイルや好みに合わせた装備をセレクトし、カスタマイズすることが可能だ。

セレクトベース天理店は、日産ハイパフォーマンスセンターとして認定されており、高度な専門知識を持つスタッフと専門設備を備え、走りを愛する顧客にも最高水準のサービスを提供する。

広々としたショールーム、ゆったりとした商談スペース、くつろげるラウンジを備え、点検や相談、イベント、目的がなくても気軽に立ち寄りたくなる、自動車販売の枠を超えた地域に根ざすカーライフ拠点として展開する。

3月28日のグランドオープンにあわせ、グランドオープンフェアを開催。新車・中古車の台数限定特別企画車を設定するほか、来場者向け記念品や成約特典も用意している。

店舗は奈良県天理市東井戸堂町187に位置し、新車・中古車各種を取り扱う。サービス工場併設、日産ハイパフォーマンスセンターとして、新車・中古車各種、AUTECHモデル、カスタムカー、福祉車両などを展示する。

《森脇稔》

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