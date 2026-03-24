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マグネットで簡単にスマホを固定、ペルシードが車載ホルダー2種類を新発売

マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤
  • マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤
  • マグネットスマホホルダー ドリンクイン
  • ペルシードの車載スマートフォンホルダー
  • 強力マグネットでスマホをしっかりホールド
  • 角度・位置を自由に調整できる設計
  • マグネットスマホホルダー ロングアーム吸盤
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カー用品メーカーのペルシードから、マグネットで簡単にスマートフォンを固定できる、ロングアーム吸盤タイプとドリンクインタイプの車載スマートフォンホルダー2種類が新発売。

【画像】ペルシードの車載スマートフォンホルダー

両製品はMagSafe搭載iPhoneやMagSafe対応ケース、マグネットリングに対応。スマートフォンをホルダーに近づけるだけでマグネットが吸着し、簡単に固定できる。縦置き・横置きの両方に対応しており、ナビアプリや動画再生など用途に合わせて使用可能だ。ホルダーはボールジョイント構造を採用し、角度を自由に調整できる。いずれも充電機能を省略し、手頃な価格を実現している。耐荷重は約280g以下。

マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤タイプ［PH2622］は、強力な真空吸盤でダッシュボードなどにしっかり固定できる。前後に伸縮できるロングアームを採用し、スマートフォンを好みの位置へ調整可能だ。ローポジション設置にも対応し、吸盤は水洗いすることで吸着力が復活する。

セット内容はホルダー本体、ロングアーム吸盤、吸盤補助プレート（3M粘着テープ）、傷防止パッド、脱脂用アルコールパッド2枚、取扱説明書。価格はオープンで、同社オンラインショップでの税込み価格は2680円。

ペルシードの車載スマートフォンホルダーペルシードの車載スマートフォンホルダー

マグネットスマホホルダードリンクインタイプ［PH2624］は、車内のドリンクホルダーに設置するタイプ。ダッシュボードに貼り付ける必要がなく、車内をすっきり保ちながら設置できる。上下伸縮アームを採用し、好みの高さにスマートフォンを調整可能だ。設置後も360度回転でき、省スペース設計で隣のドリンク収納を邪魔しない。

セット内容はホルダー本体、ドリンクホルダー取付けスタンド、取扱説明書。こちらも価格はオープンで、同社オンラインショップでの税込み価格は3080円。

《ヤマブキデザイン》

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